Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Hell Is Us требует RTX 4090 для игры в разрешении 4K при 30 к/с с ультра настройками
Сегодня разработчик игры раскрыл системные требования интригующей ролевой игры Hell Is Us, а также сообщил о возможности сыграть в демо-версию со 2 по 16 июня

 Сегодня Rogue Factor, разработчик многообещающей ролевой игры в жанре экшен/приключение Hell Is Us представил полные системные требования для ПК версии.

 Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, но ее требования даже выше, чем те, что можно было видеть в большинстве случаев. По словам разработчиков, игрокам понадобится видеокарта GeForce RTX 4090 для игры в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и настройках Ultra, при чем здесь речь идет уже о включенном масштабировании.

 Хорошей новостью является то, что каждый получит возможность протестировать Hell Is Us на своей системе очень скоро. Rogue Factor также объявил, что демоверсия выйдет в Steam, где в нее можно будет играть с 2 по 16 июня. Пользователи консолей не получат такую возможность из-за технических ограничений.

 Действие в демоверсии начинается прямо с начала игры. Это введение призвано облегчить игрокам знакомство с Hell is Us и ее основными игровыми системами. Демо не раскроет всего, что может предложить полноценная версия игры. Rogue Factor заявил, что некоторые ключевые элементы, такие как исследование и развивающийся игровой опыт, лучше всего ощущаются по мере того, как мир открывается перед игроком.

 Сегодня студия также обсудила настройки сложности игры. Она должна быть сложной, но будут и настраиваемые параметры. Есть три предустановленных уровня, и игроки также могут выбрать более детальное управление, настраивая такие параметры, как здоровье врагов, урон врагов или их агрессивность.

 Игра Hell Is Us должна выйти 4 сентября на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#игры #rtx 4090 #игры 2025 #hell is us
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская игровая видеокарта Lisuan G100 по производительности будет равна GeForce RTX 4060
3
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
6
Патч KB5058499 для Windows 11 24H2 решает проблемы со стабильностью в играх
2
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
Casio выпустила доступные цифровые часы LF-30W по цене $30
1
Intel выпустит обновленные версии процессоров Arrow Lake-S в 2025 году
+
Японские ученые установили мировой рекорд скорости интернета - 1 Пб/с
1
Google добавляет новые способы ответа на звонки в приложении «Телефон»
+
Wildberries начинает продажи планшетов Teclast M50 Plus и P50
+
Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
+
iQOO 15 Ultra получит 2K-дисплей, перископический телеобъектив и активное охлаждение
+
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
NVIDIA сокращает производство GeForce RTX 5000 на 20-30% ради увеличения поставок ИИ-ускорителей
1
В Калифорнийском технологическом институте разработали робота-трансформера ATMO
1
Китайская Lisuan представила собственный видеочип G100 с производительностью уровня RTX 4060
3
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Xiaomi Pad 7S Pro оснастят 12.5-дюймовым LCD-экраном и 120-Вт зарядкой
+
Sony прекращает производство смартфонов Xperia
+
Перезапуск мультсериала «Царь горы» выйдет в начале августа
1
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+

Популярные статьи

Разбираемся, сколько придется отдать за оптимальный игровой компьютер на базе GeForce RTX 5060 Ti
7
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
60
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
60
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
21
Как Samsung почти проиграла TSMC, но помощь неожиданно пришла от Nintendo и NVIDIA
1
USB-контроллер вентиляторов собственной разработки для Windows и Linux
16
StepMania — как в Notcoin, только за шаги
+
Почему игры на PlayStation 5 и Switch 2 продолжат дорожать, и когда новинки будут стоить больше 80$
1

Сейчас обсуждают

RandomXP
09:59
Задача - поднять виртуалки, пробросить видеокарты и сдать это все на платформе облачного гейминга
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Равиль Сарваритдинов
09:41
Для этих людей нужна ссылка для скачивагюния exe устанловочника и приписка, что всё проверено и вирусни нет. OBS впервые поставил из snap, потом flatpak, потом репозиторий для своего дистра нашёл. В о...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Алексей Курляев
09:34
Этой видюха идеальное разрешение или 4к или 5120х1440.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Алексей Курляев
09:32
Надо ж продвигать новое железо производителям, а то сотрудникам зарплату не дадут.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Алексей Курляев
09:30
А какой нибудь батле с 64 игроками на карте нужно 8 и более ядер.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Алексей Курляев
09:27
Там даже и 13400 имеет тепло пакет 148 Вт и тоже имели место проблемы при эксплуатации у некоторых пользователей.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Anna Nova
08:58
Для 1080р Моника и 12500 за глаза
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Владимир Жабняк
08:43
Очередной пук-среньк. Все и так уже поняли, что Интел сама себя закопала 14м поколением и ультрами, которые ничего не могут против Х3Д и стоят дороже, жрут больше. Но зато интелбои доусрачки будут ора...
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
vl
08:40
может у него под рукой коробка с процессорами ? :)
Почему процессоры AMD хуже подходят для игр — личный опыт
Иван Патрушев
08:25
Ты забыл про курвы, пбо и горячий проц в простое)))
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем