Сегодня разработчик игры раскрыл системные требования интригующей ролевой игры Hell Is Us, а также сообщил о возможности сыграть в демо-версию со 2 по 16 июня

Сегодня Rogue Factor, разработчик многообещающей ролевой игры в жанре экшен/приключение Hell Is Us представил полные системные требования для ПК версии.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, но ее требования даже выше, чем те, что можно было видеть в большинстве случаев. По словам разработчиков, игрокам понадобится видеокарта GeForce RTX 4090 для игры в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и настройках Ultra, при чем здесь речь идет уже о включенном масштабировании.

Хорошей новостью является то, что каждый получит возможность протестировать Hell Is Us на своей системе очень скоро. Rogue Factor также объявил, что демоверсия выйдет в Steam, где в нее можно будет играть с 2 по 16 июня. Пользователи консолей не получат такую возможность из-за технических ограничений.

Действие в демоверсии начинается прямо с начала игры. Это введение призвано облегчить игрокам знакомство с Hell is Us и ее основными игровыми системами. Демо не раскроет всего, что может предложить полноценная версия игры. Rogue Factor заявил, что некоторые ключевые элементы, такие как исследование и развивающийся игровой опыт, лучше всего ощущаются по мере того, как мир открывается перед игроком.

Сегодня студия также обсудила настройки сложности игры. Она должна быть сложной, но будут и настраиваемые параметры. Есть три предустановленных уровня, и игроки также могут выбрать более детальное управление, настраивая такие параметры, как здоровье врагов, урон врагов или их агрессивность.

Игра Hell Is Us должна выйти 4 сентября на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X.