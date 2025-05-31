В сети появилась информация, что компания AMD проводит тесты инженерного образца новой флагманской видеокарты, которая, как показывают тесты, работает на тактовой частоте от 3,4 до 3,7 ГГц в зависимости от режима. Графический ускоритель оснащен 256-битным интерфейсом и памятью стандарта GDDR7, а также включает внушительный объем видеопамяти 32 ГБ. Кроме того, некоторые образцы карты также включают объем памяти 16 ГБ и 24 ГБ. Что касается мощности, то карта выдает более 450 Вт под нагрузкой, а некоторые устройства превышают 500 Вт в разгоне.

Согласно данным по ранним тестам, конфиденциально предоставленным инсайдером Moore's Law Is Dead, прирост производительности при разрешении 4K в среднем составляет 28% по сравнению с RX 9070 XT, с пиками до 45% при определенных рабочих нагрузках. Это ставит модель RX 9080 XT ES в прямую конкуренцию с RTX 5080 Super и, возможно, даже с RTX 4090, в зависимости от реализации и окончательной тактовой частоты.

Предполагается, что графический процессор видеокарты, может быть основан на усовершенствованной архитектуре Navi 48, однако, он не получит каких-либо радикальных изменений. Вместо этого AMD, по-видимому, стремится к достижению более высоких тактовых частот и пропускной способности памяти в рамках традиционной монолитной компоновки. Также компания может использовать техпроцесс TSMC N4X или даже N3X для достижения заявленной производительности. Компания публично подтвердила дорожную карту, включающую использование техпроцессов N2X и 1,4 нм для будущих графических процессоров, что делает использование передовых технологий вероятным.

Moore's Law Is Dead предполагает, что RX 9080 XT ES может следовать стратегии, аналогичной Radeon VII, которая использовала уменьшенную версию чипа Vega для упреждения перехода компании NVIDIA на 7 нм техпроцесс. Однако пока AMD не подтвердила никаких планов запуска. Инженерный образец может остаться лишь тестовым экземпляром, если AMD не решит, что рынок готов к такой модели или конкурентная борьба не оправдает её выхода.

Окончательное решение также может зависеть от готовности технологии FSR4 (Redstone) и более широких стратегических соображений. Несколько источников предполагают, что AMD может подождать, прежде чем объединить потенциальный выпуск RX 9080 XT с улучшенной технологией масштабирования, чтобы выпустить полностью конкурентоспособный продукт высокого класса.