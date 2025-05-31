Сообщается, что Microsoft решила сосредоточиться на сторонних игровых устройствах на базе ОС Windows

В сети появилась информация, что компания Microsoft приостанавливает разработку своей предполагаемой портативной консоли Xbox, чтобы сосредоточиться на сторонних мобильных игровых устройствах под управлением ОС Windows. Изначально устройство должно было выйти в 2027 году вместе с консолями Xbox следующего поколения, но теперь его выпуск отложен на неопределенный срок из-за неожиданного изменения стратегии Microsoft.

Согласно данным Windows Central, Microsoft не отменяет полностью свою портативную Xbox и намерена возобновить её разработку в будущем. Однако на данный момент компания планирует отдать приоритет своим командам для улучшения игровой производительности Windows 11 на сторонних портативных устройствах.

Одним из устройств, которое, как ожидается, выиграет от этого изменения, является портативный гаджет Asus под кодовым названием Project Kennan. В отчете утверждается, что устройство по сути завершено и, как ожидается, будет выпущено в конце этого года. Хотя его характеристики и функции остаются неизвестными, по мере приближения даты выпуска, скорее всего, появятся новые подробности.

Решение Microsoft сосредоточиться на оптимизации Windows 11 для игровых портативных устройств было принято после того, как геймеры и технические обозреватели раскритиковали компанию за низкую производительность и эффективность таких устройств, как новый Lenovo Legion Go S.

Согласно недавнему видео YouTube-блогера Дэвида Ли, версия портативного устройства на SteamOS обеспечивает значительно лучшую производительность и время автономной работы, чем модель под управлением Windows 11 в нескольких популярных играх, несмотря на то, что работает на одинаковом оборудовании.

Ли считает, что превосходная производительность SteamOS, вероятно, связана с тем, что в Linux нет тех же фоновых задач и процессов телеметрии, которые усложняют работу Windows 11. Другим фактором, способствующим лучшему времени автономной работы и общей плавности системы, является более эффективная функциональность спящего режима и перерывов SteamOS по сравнению с Windows.

Тем кто не в курсе относительно слухов о портативной консоли Xbox, в сообщении, опубликованном ранее в этом году, утверждается, что Microsoft работает с неназванным производителем ПК над игровой портативной консолью под брендом Xbox, которая, возможно, выйдет в конце 2025 года. Говорят, что устройство получит официальную кнопку Xbox Guide и фирменный дизайн бренда.

Джейсон Рональд из Microsoft также раскрыл планы компании по внедрению игрового опыта Xbox на ПК с Windows. По словам Рональда, внедрение нового интерфейса не составит труда, поскольку операционная система Xbox по сути является надстройкой Windows. Он добавил, что обновленный пользовательский интерфейс обеспечит игрокам ПК первоклассный игровой опыт независимо от используемого оборудования.