Снимок раскрывает плотную компоновку чипсета и отсутствие встроенного 5G-модема

В сети появился снимок микросхемы мобильного чипсета Xiaomi Xring O1. Этот чипсет, соответствующий Snapdragon 8 Elite по производительности в Geekbench, ляжет в основу смартфона Xiaomi 15S Pro и планшета Pad 7 Ultra. Более того, Xring O1 в Xiaomi 15S Pro даже смог превзойти Snapdragon 8 Elite в тесте AnTuTu.

Процессор Xring O1 от Xiaomi привлек внимание своей конкурентоспособной производительностью и эффективным дизайном, о чем свидетельствует подробный снимок, сделанный Kurnalsalts и Geekerwan. Построенный на 3-нм процессе TSMC N3E, который также используется в чипах Apple A18 Pro и MediaTek Dimensity 9400, процессор Xring O1 имеет площадь 114,7 мм2, что делает его одним из самых маленьких чипов для флагманских смартфонов, конкурируя по данному параметру с A18 Pro.

Чипсет включает 10-ядерный процессор с двумя ядрами Cortex-X925 с частотой 3,9 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A725 с частотой 3,4 ГГц, двумя ядрами Cortex-A725 с частотой 1,89 ГГц, а также двумя Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц и 16 МБ кэш-памяти L3, обеспечивающий в Geekbench 6 оценку в 3119 и 9673 балла в одноядерном и многоядерном режиме соответственно, что в некоторых тестах превышает показатели Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, чипсет содержит 6-ядерный нейронный процессор (NPU) с 16 МБ кэш-памяти, обеспечивающий 44 TOPS производительности для задач искусственного интеллекта, а графический процессор Arm Immortalis-G925 MP16 показывает высокую производительность графики, достигая 330 кадров в секунду в GFXBench Manhattan 3.1. Встроенные модули ISP и LPDDR5T-9600 ещё больше повышают производительность обработки изображений и памяти.

Примечательно, что в чипе Xring O1 отсутствует встроенный 5G-модем, поэтому производителю пришлось использовать внешнее решение от MediaTek, что позволило уменьшить размер чипа, но может повлиять на энергоэффективность. Ожидается, что благодаря технологическому процессу TSMC N3E, обеспечивающему высокую тактовую частоту и эффективность, Xring O1 позволит по-новому взглянуть на рынок чипсетов и усилить конкуренцию, что, в свою очередь, возможно, приведет к снижению цены аналогичных решений конкурентов, а значит и конечных устройств.