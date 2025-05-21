Компания AMD сегодня анонсировала следующее крупное обновление FSR под названием Redstone, которое добавит несколько новых функций, таких как Ray Regeneration и Neural Radiance Cache.

Сегодня компания AMD представила видеокарту среднего уровня Radeon RX 9060 XT нового поколения на архитектуре RDNA 4, которая поступит в продажу 5 июня по цене 300 долларов за модель с 8 ГБ и 350 долларов за вариант с 16 ГБ памяти.

Конечно, новинка стала одним из главных анонсов компании, но другим, не менее важным на Computex 2025 стал дебют FSR Redstone, следующего поколение технологии FSR, которая выйдет во второй половине текущего года. Это набор дополнительных функций, которые появятся в семействе FSR, и все они основаны на работе ИИ. Обновление принесёт нейронное кэширование освещения, регенерацию лучей, также известную как реконструкция лучей от AMD и улучшенную версию генерации кадров, использующую ИИ для повышения качества изображения.

Ожидается, что все улучшения предложат аналогичные другим технологиям преимущества, присутствующим на рынке сегодня, но для владельцев графических процессоров Radeon.

При условии, что эти технологии будут хорошо работать, они должны позволить AMD сократить разрыв в возможностях с Nvidia, которая полагается на такие технологии, как реконструкция лучей и генерация кадров на основе ИИ для игр с трассировкой пути.

Поскольку появление технологии не ожидается до второй половины 2025 года, неясно, как будет проходить интеграция FSR Redstone. С использованием масштабирования FSR 4 сейчас такая возможность существует в виде переключателя на основе драйвера, который преобразует FSR 3.1 в FSR 4 на основе ИИ.

Такой же подход может быть реализован с генерацией кадров FSR на основе ИИ, но другие функции, такие как кэширование нейронного излучения и регенерация лучей, могут потребовать интеграции непосредственно в игры и дополнительных API.

AMD также объявила, что поддержка FSR 4 в играх будет расширена до 60 наименований уже 5 июня, одновременно с запуском RX 9060 XT, что является относительно хорошим показателем, учитывая, что при запуске RX 9070 XT была поддержка только 30 игровых приложений.

Слабость AMD в FSR 4 заключается не в качестве самой технологии, которая выполнена очень хорошо, а в поддержке игр по сравнению с DLSS 4 и DLSS 3 от Nvidia. Если AMD сможет продолжить скорость наращивания поддержки играми FSR 4, это будет отличной новостью для покупателей Radeon.