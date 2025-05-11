Новинка станет компактным устройством с 6,3-дюймовым экраном, тонким корпусом и будет поддерживать зарядку на 100 Вт

Ожидается, что компания Xiaomi представит свою следующую серию флагманских телефонов Xiaomi 16 в конце этого года в Китае. Задолго до запуска известный инсайдер Smart Pikachu поделился некоторыми интересными подробностями о предполагаемом Xiaomi 16. Хотя инсайдер не назвал официальное название телефона, детали, которыми он поделился, намекают на довольно скорый запуск, вероятно, запланированный на сентябрь. Ожидается, что устройство будет оснащено передовыми функциями, включая флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite 2 и впечатляющую емкость аккумулятора.

Утечка от Smart Pikachu предполагает, что грядущий Xiaomi 16 станет первым смартфоном с данным чипсетом. В утечке также говорится, что устройство тестируется с аккумулятором емкостью 6800 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 100 Вт. Это соответствует предыдущей утечке о том, что Xiaomi 16 будет иметь крупный аккумулятор, оставаясь при этом компактным телефоном с дисплеем 6,3 дюйма.

Напомню, что китайский вариант Xiaomi 15 оснащен аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой зарядки на 90 Вт. Аккумулятор и зарядное устройство Xiaomi 16 будут больше, чем у аналогичных телефонов в его категории. Например, OnePlus 13T с таким же 6,3-дюймовым дисплеем имеет аккумулятор емкостью 6260 мАч и зарядку на 80 Вт, тогда как предстоящий китайский Vivo S30 Pro Mini или аналог Vivo X200 FE для Индии, как говорят, будет оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч с зарядкой на 90 Вт.

Тот же инсайдер ранее сообщал, что 6,3-дюймовая плоская OLED-панель Xiaomi 16 будет иметь сверхтонкие рамки со всех четырех сторон. Ожидается, что телефон будет работать на базе Android 16 с новой пользовательской оболочкой HyperOS 3.0 поверх.

Кроме того, слухи о Xiaomi 16 предполагают, что смартфон получит 50-мегапиксельную тройную камеру, включая перископический телеобъектив. Несмотря на емкий аккумулятор, ожидается, что Xiaomi 16 будет отличаться тонким корпусом. Также предыдущие утечки предполагают, что модели Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 дебютируют одновременно, но флагман серии - Xiaomi 16 Ultra, как ожидается, будет выпущен позже, в первой половине следующего года.