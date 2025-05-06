Технология кремниево-углеродных аккумуляторов позволила производителям смартфонов, особенно китайского производства, использовать большую емкость на своих устройствах без ущерба их толщине. Используя эту технологию, флагманы или даже устройства среднего класса с батареей на 6000 мАч и выше стали более распространенными в этом году. Однако Realme решила сделать еще один шаг вперед, представив концептуальный смартфон под названием GT 10,000mAh, то есть он оснащен батареей емкостью 10 000 мАч. Единственный вопрос остается в том, будет ли этот телефон официально выпущен.

При изучении спецификаций становится ясно, что Realme вложила все свои силы в аккумуляторы, поскольку концепт GT 10,000mAh использует анодную ячейку с 10-процентным содержанием кремния и плотности энергии 887 Втч/л. Несмотря на это усовершенствование, компания заявляет, что крупный аккумулятор не станет проблемой, поскольку устройство имеет толщину всего 8,5 мм и массу 210 граммов. Если это устройство пойдет в массовое производство, то сможет работать несколько дней без необходимости подзарядки.

К сожалению, другие внутренние компоненты могут разочаровать требовательных покупателей смартфонов. Realme применила в телефоне чипсет среднего уровня Dimensity 7300 от MediaTek с нераскрытым объемом оперативной памяти и хранилища. Дисплей смартфона получил 6,7-дюймовую изогнутую с четырех сторон OLED-панель. В настоящее время нет информации, намерена ли Realme массово производить GT 10 000 mAh, но смартфон с подобными характеристиками был бы весьма успешным на таком рынке, как Индия.

Если компания сможет пересмотреть другие спецификации с намерением сделать GT 10,000mAh немного более производительным, то есть вероятность, что Realme сможет предложить эту модель на большем количестве рынков.