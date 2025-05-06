Кроме того, компания делает акцент на искусственном интеллекте, являющимся, по мнению Microsoft, основой работы современных ПК

Окончание жизненного цикла Windows 10 уже всем очевидна, и Microsoft начала поощрять пользователей и организации за обновление и переход на ПК с Windows 11.

Портал Windows Latest обнаружил новую публикацию, представленную компанией Microsoft, в которой подчеркивается несколько основных причин перехода на новые ПК.

Первая основная причина, которую приводит Microsoft — это «умная работа», означая, что Windows 10 не может предложить такого опыта работы с ОС, как Windows 11.

Второй причиной является защитные свойства новых ПК с поддержкой Copilot+, которые оснащены системой безопасности Pluton и несколькими функциями безопасности на уровне самой ОС. Интересно, что устройства со старыми версиями TPM или вообще без TPM не могут обновиться до новой ОС, что является огромным разочарованием для пользователей.

Также Microsoft рассказывает о широком наборе инструментов, доступных для развертывания и управления несколькими ПК с ОС Windows 11. В последнем пункте упоминается огромный рост производительности благодаря использованию ИИ, обрабатывающему данные быстрее с новым чипом NPU в ПК Surface Copilot+.

В любом случае, другого выбора у пользователей нет. Даже если они являются преданными поклонниками Windows 10, продлить обновления безопасности можно на один год с помощью программы расширенных обновлений безопасности. Аналогично, если пользователь использует ПК с Windows 10 в организации, то получает максимум три года продления ESU, но за это придется заплатить.

Обновление станет безусловной необходимостью в будущем. Интересно, что Microsoft не упоминает, что можно перейти на обычный ПК с Windows 11 без ИИ с процессорами начального или среднего уровня, которые продаются по цене менее 500 долларов.



