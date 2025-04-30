Имеется даже настраиваемая периферийная подсветка

Бренд Alienware официально представил на рынке США свой новейший игровой QD-OLED монитор AW3425DW, созданный для максимальной производительности и высокой частотой обновления с кинематографическим сверхшироким изображением.

В основе монитора лежит 34,2-дюймовая оснащённая графеновым радиатором панель QD-OLED второго поколения с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440 × 1440 пикселей, кривизной 1800R, частотой обновления 240 Гц и временем отклика от серого к серому 0,03 мс. Поддерживаются технологии Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync.

Также поддерживается HDR-контент, предлагая 1000 кд/м2 пиковой яркости на 3% экрана, в то время как типичная полноэкранная яркость SDR достигает 250 кд/м2. Панель охватывает цветовую гамму DCI-P3 с 10-битной глубиной цвета, обеспечивая яркую и точную цветопередачу, независимо от происходящего на экране.

Оснащен AW3425DW двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и USB-концентратором, который включает порты Type-A, Type-B и USB-C с возможностью зарядки мощностью 15 Вт. Все порты способны выдавать полное разрешение при 240 Гц благодаря поддержке FRL и DSC.

Монитор использует обновленный дизайн AW30 от Alienware, выполненный в цветовой гамме Interstellar Indigo, и оснащен настраиваемой подсветкой AlienFX RGB, управляемой через программное обеспечение Alienware Command Center. Имеется антибликовое покрытие, которое не влияет на точность цветопередачи.

Первоначально представленный в Китае по цене 6499 юаней (примерно 900 долларов США), Alienware AW3425DW теперь выходит на рынок США по более привлекательной цене 799,99 долларов США, доступной только через официальную платформу Dell. Глобальная доступность монитора пока остается под вопросом.