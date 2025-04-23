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Honor GT Pro поступил в продажу с аккумулятором на 7200 мАч и чипом Snapdragon 8 Elite

Новинка поступила в продажу по цене от 505 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ
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 Компания Honor сегодня выпустила свой новейший флагманский смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и великолепные характеристики. Honor GT Pro дебютировал с новейшим и лучшим на сегодня чипом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и огромным аккумулятором.

 Новая модель линейки GT Pro китайского бренда оснащена 6,78-дюймовым плоским OLED-дисплеем разрешением 1,5K с частотой обновления 144 Гц, ШИМ-регулировкой яркости частотой 4320 Гц, пиковой яркостью 6000 кд/м2 и частотой дискретизации касания 2700 Гц. Honor также предлагает новую технологию защиты глаз Oasis и использует защитное стекло Kunlun для повышения прочности. Флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и встроенным накопителем UFS 4.1.

 Гигантский аккумулятор емкостью 7200 мАч в Honor GT Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. Устройство также оснащено чипом собственной разработки для регулирования напряжения и чипом Honor E2 для повышения энергоэффективности. Благодаря Honor Phantom Engine устройство также использует искусственный интеллект для обеспечения рекордного времени автономной работы.

 Для фотосъемки на задней панели расположены три камеры разрешением по 50 МП, включая основной, сверхширокоугольный и телеобъективы. Основная камера и телеобъектив предлагают поддержку оптической стабилизации изображения с зум-объективом, обеспечивающим 3-кратное оптическое увеличение и 50-кратный цифровой зум. Другие функции смартфона включают собственную оболочку MagicOS 9.0 на базе ОС Android 15 из коробки, беспроводные интерфейсы WiFi 7, NFC, Bluetooth 5.4, а также стереодинамики и ИК-порт для управления техникой.

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 Honor GT Pro будет выпускаться в трех цветовых вариантах: Ice Crystal White, Phantom Black и Ignition Gold. Также Honor GT Pro поставляется с зарядным устройством, мягким чехлом и предварительно нанесенной защитной пленкой и доступен в четырех конфигурациях системы хранения:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — 3699 юаней (~505 долларов США);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ — 3999 юаней (~547 долларов США);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ — 4299 юаней (~588 долларов США);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ — 4799 юаней (~656 долларов США).

 Honor также предлагает скидку в 500 юаней за каждый вариант в рамках своей стартовой цены при запуске.

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Теги

смартфоны honor snapdragon 8 elite смартфоны honor honor gt pro
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