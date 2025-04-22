Два изогнутых игровых монитора станут отличным выбором для требовательных игроков, предлагая флагманские функции пользователям

Компания LG представила две новые модели в линейке UltraGear OLED GX9: 45GX90SA и 39GX90SA, расширяя свой ассортимент интеллектуальных игровых мониторов. Эти два устройства присоединяются к ранее выпущенному мониторы 34GX90SA и предназначены для пользователей, которым нужен высококачественный игровой опыт.

Как понятно из названия UltraGear OLED GX9 45GX90SA оснащен 45-дюймовой OLED-панелью, а UltraGear OLED GX9 39GX90SA поставляется с немного более компактным 39-дюймовым дисплеем. Обе модели имеют сверхширокое соотношение сторон 21:9 с разрешением WQHD (3440×1440 пикселей) и кривизну 800R, которая идеально охватывает поле зрения геймера для захватывающего игрового процесса. Каждый монитор имеет частоту обновления 240 Гц и временя отклика GtG 0,03 мс, что делает их отличным выбором для динамичных игр, где скорость отклика имеет решающее значение.

Мониторы поддерживают технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, предлагая плавное изображение без разрывов. Они также имеют пиковую яркость HDR до 1300 кд/м2 и типичную яркость SDR 275 кд/м2 с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400. LG заявляет о 98,5% охвате цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркие и точные цвета.

Отличительной чертой обоих мониторов является встроенная платформа webOS 24. Каждая модель поставляется с предустановленными интеллектуальными функциями, которые позволяют пользователям транслировать контент напрямую с сервисов Netflix, YouTube, Prime Video и других без необходимости использования ПК. Они поддерживают игровые потоковые платформы, такие как Nvidia GeForce Now и Amazon Luna, а также доступ к более чем 350 каналам LG. Что касается возможности подключения, то оба монитора оснащены портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C.

Серия LG UltraGear OLED GX9 теперь предлагает три модели: 45-дюймовый 45GX90SA по цене 1699 долларов, 39-дюймовый 39GX90SA по цене 1599 долларов и 34-дюймовый 34GX90SA по цене 1399 долларов. Эти мониторы можно приобрести на портале LG.com и у авторизованных розничных продавцов.