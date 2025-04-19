Похоже, что пользователи всё ещё могут надеяться на выход в будущем новых видеокарт Intel из серии Battlemage

Компания Intel удивила многих, став первым производителем графических процессоров, объявившим о выходе своей серии графических карт следующего поколения под названием Battlemage. Модели Arc B580 и Arc B570 были выпущены в конце 2024 и начале 2025 года соответственно, предлагая доступные видеокарты для геймеров. К сожалению, как только Intel анонсировала новые графические процессоры, никаких новых обновлений в линейке видеокарт больше не состоялось, никто не знал, чего ожидать.

Хорошей новостью является то, что со сменой генерального директора компании, Intel по прежнему привержена выпуску дискретной графики, и покупателям все еще есть чего ожидать. Однако за последние недели ничего конкретного не было раскрыто. Архитектура Xe3 под кодовым названием "Celestial" теперь должна дебютировать в составе процессоров серии Panther Lake, которая фокусируется на маломощной интегрированной графике. Однако основное внимание энтузиастов сосредоточено на дискретной графике, и, похоже, Intel еще не всё показала в семействе Battlemage (Xe2).

В NBD в грузовых манифестах говорится о существовании графического процессора BGM-G31, более совершенной версии чипа G21, используемого в модели Arc B580. В манифестах четко указано, что GPU предназначен для целей исследований и разработок.

В другом манифесте указана карта расширения BGM, под названием IBC C32 SKT, которая может быть переработанной версией "G31", по словам пользователя @miktdt, чьи прогнозы обычно сбываются.

Естественно, в настоящее время нет возможности подтвердить данную информацию. Если Intel действительно все еще планирует выпуск графического процессора BGM-G31, то это было бы отличной новостью для игроков, особенно учитывая акцент Intel на доступных видеокартах. С жесткой конкуренцией со стороны других компаний, которые выпустили или скоро выпустят модели серии XX60, схватка за кошельки пользователей станет еще более серьезной. Кроме того, возможно, что Intel просто перемещает запасы уже отмененных графических процессоров. Прототипы часто используются для различных задач, включая тестирование графических процессоров, а также оценку мощности и температурного режима.