Демо имеет объем загрузочного файла 108 ГБ и потребует видеокарты серии RTX 50

Расширение границ компьютерной графики требует чрезвычайной вычислительной мощности, особенно при работе без растеризации. Техническая демонстрация NVIDIA под названием Zorah наглядно показывает это, предлагая метод визуализации, выполненный полностью с использованием трассировки благодаря возможностям видеокарт серии RTX 50. Впервые представленная на CES 2025 и позже обновленная для мероприятия GDC 2025, демонстрация показывает рендеринг в реальном времени подробных сцен с трассировкой пути в реальном времени, что казалось просто невозможным всего несколько лет назад.

Демонстрация Zorah во всей красе показывает сильные стороны графических карт серии RTX 50 от NVIDIA, такие как технология DLSS 4, генерация кадров и RTX Mega Geometry. Эти технологии лежат в основе способности демонстрации визуализировать сцены с более чем полумиллиардом треугольников, 30 тысяч материалов и более 2 тысяч источников света, сохраняя при этом высочайший уровень визуальной точности. В Zorah также демонстрируется мощь нейронных шейдеров RTX от NVIDIA, которые обеспечивают фотореалистичные текстуры, освещение и рендеринг персонажей.

Для тех, у кого есть необходимое оборудование и достаточно свободного места на диске, а если точнее 108 ГБ, Nvidia сделала демо Zorah доступным для загрузки, что позволяет пользователям испытать его на собственном опыте. Что касается технологии, лежащей в основе Zorah, то демо использует движок Unreal Engine 5.