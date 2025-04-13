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GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в 3DMark на 20% опережает RTX 4060 Ti 16 ГБ
В сети появились утечки первых тестов RTX 5060 Ti в популярном тестовом пакете

 В настоящее время обозреватели уже ведут подготовку к выходу обзоров видеокарты RTX 5060 Ti. Судя по первым отзывам рецензентов, основной проблемой новой RTX 5060 Ti является объем памяти. Версия с 8 ГБ, несомненно, будет иметь более низкую игровую производительность особенно при высоких настройках и разрешении.

 Интересно, что рецензенты сообщают, что компания NVIDIA не слишком активного участвует в поставках моделей RTX 5060 Ti 8 ГБ для обзоров. Фактически, некоторые тестировщики упоминали, что NVIDIA выпустила специальную инструкцию для своих партнеров по производству видеокарт не поставлять такие видеокарты для тестирования.

 Вероятно это связано с тем, что NVIDIA знает о более медленной работе модели с 8 ГБ памяти по сравнению с версией на 16 ГБ, но, возможно, не так плохо, как модель RTX 4060 Ti пока ещё текущего поколения, которая также имеет гораздо более низкую пропускную способность памяти. Но важная деталь заключается в том, что пока нет тестов RTX 5060 Ti 8 ГБ, и есть вероятность, что их будет очень мало, если вообще таковые появятся.

 Сегодня в сети появились результаты тестирования в пакете 3DMark модели RTX 5060 Ti 16 ГБ, и, судя по этим данным, в среднем наблюдается рост на 20% по сравнению с RTX 4060 Ti 16 ГБ. Кроме того, более производительная RTX 5070 в среднем на 33% опережает грядущую новинку RTX 5060 Ti 16 ГБ, что в свою очередь больше, чем ожидалось.

 Стоит напомнить, что синтетические тесты, особенно FireStrike и TimeSpy, больше не подходят для тестирования современных графических процессоров. Возможно, на них стоит обращать внимание только в профилях Extreme/Ultra с повышенным разрешением. Однако геймерам следует сделать акцент на современных тестах, таких как Speed Way, Steel Nomad или Port Royal.

 Остается дождаться соответствующих игровых тестов и обратить внимание на то, с какой именно моделью сравнивается RTX 5060 Ti. Обозреватели могут добавить в свое тестирование карты RTX 4060 Ti как c 8 ГБ, так и с 16 ГБ, что будет более объективным.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #3dmark #rtx 4060 ti #rtx 5060 ti #rtx 4060 ti 16 гб
Источник: videocardz.com
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