Модель PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil White edition поступит в продажу 8 апреля

Некоторое время назад в сети появилось сообщение, что компания PowerColor готовит очень необычную видеокарту. Ее флагманская серия Devil13, позже переименованная в просто Red Devil, была доступна исключительно в черной цветовой гамме. PowerColor рассматривала различные варианты, включая модель с жидкостной системой охлаждения Liquid Devil, которая отличалась черно-синим дизайном, но никогда в истории компании она не выпускала полностью белую версию Red Devil.

Как ни странно, но несмотря на название, в этом дьяволе нет ничего красного. RX 9070 XT Red Devil Spectral White Edition — это полностью белый дизайн, то есть все, включая вентиляторы, кожух кулера, кронштейн ввода-вывода и даже печатную плату, белого цвета. Карта уже была распакована и детально показана OC3D, подтвердив, что данная модель будет поддерживать подсветку ARGB. Таким образом, она не ограничена каким-либо определенным цветом, пользователь может настроить светодиодную подсветку на любой понравившийся ему цвет. Кроме того, теперь мы можем подтвердить, что карта имеет те же характеристики, что и Radeon RX 9070 XT Red Devil.

Разочаровывающий факт заключается в том, что карта, как говорят, выйдет в весьма ограниченном количестве. У Red Devil в черном цвете тоже была аналогичная ситуация, но та представляла собой специальный комплект. У модели Spectral White нет особого смысла в ограничении, если только PowerColor просто не прощупывает почву в данном сегменте.

Основная линейка по-прежнему будет включать уже выпущенную Hellhound Spectral White и, скорее всего, белую версию Reaper. Таким образом, бренд PowerColor технически будет иметь полную линейку своих карт в двух цветовых вариантах.

По данным Overclock3D, карта официально будет выпущена 8 апреля. Цены новинки пока не известны, однако версия Red Devil черного цвета уже стоит 899 долларов, так что эта карта вряд ли будет дешевле по крайней мере на старте продаж.