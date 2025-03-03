Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Ultra Satellite Communication получат плоский дисплей и выйдут в апреле
Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Ultra Satellite Communication Version прошли сертификацию 3C и одобрение от MIIT

 Сообщается, что модели Oppo Find X8 Ultra получили сертификацию 3C в Китае, что подтверждает их готовность к скорому запуску. В то же время стандартная модель также получила одобрение от MIIT, указывая на то, что телефон полностью готов к дебюту в апреле. Кроме того, просочившееся изображение дало представление об устройстве, раскрывая его интересный дизайн.

 Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Ultra Satellite Communication Version с соответствующими номерами моделей PKJ110 и PKU110 были замечены в базе данных китайской платформы сертификации 3C. Сертификация показывает, что оба устройства могут поставляться с зарядным устройством VCBAOBCH, которое поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт.

 Ожидается, что обе модели также будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Другой скриншот показывает, что стандартная версия получила сертификацию MIIT. Это указывает на то, что смартфон может появиться со всеми своими основными характеристиками в базе данных TENAA в ближайшие несколько дней.

 Одной из самых ярких особенностей Find X8 Ultra является его плоский дисплей, что является редкостью для смартфонов Ultra-уровня китайских брендов. Изображение, представленное ниже, предоставленное менеджером по продукции Oppo Find Чжоу Ибао, дает первый взгляд на плоский дисплей Oppo Find X8 Ultra.

 Согласно сообщениям, модуль камер Find X8 Ultra будет включать основной 50-мегапиксельный объектив с датчиком Sony LYT900 размером 1 дюйм. Его дополняют 50-мегапиксельный перископический телеобъектив на базе датчика Sony IMX882 с 6-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный перископический объектив с датчиком Sony IMX906 с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи новинка будет оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Работать телефон будет на чипсете Snapdragon 8 Elite, а питаться от аккумулятора емкостью 6000 мАч.

 Уже подтверждено, что Oppo Find X8 Ultra выйдет в апреле в Китае. Предполагается, что бренд также может представить компактную модель под неофициальным названием Find X8 Mini и смартфоны Find X8S.

#смартфоны #oppo #snapdragon 8 elite #oppo find x8 #смартфоны oppo #oppo find x8 ultra #oppo find x8 mini #oppo find x8 pro satellite edition
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
8
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
9
Учитель в Татарстане принимает контрольные в рамках игровой сессии в Counter Strike или Dota 2
1
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+
Microsoft добавила модели Core 8-го, 9-го и 10-го поколений в список поддерживаемых Windows 11 24H2
3
Caviar представила эксклюзивный Galaxy S25 Ultra Viper за $9000
+
Опубликованы новые рендеры Motorola Edge 60 Fusion
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
За последнюю неделю средняя цена продажи видеокарт Geforce на Mindfactory выросла более чем вдвое
4
Спрос на Radeon RX 9070 XT в полтора раза выше, чем на базовую версию
34
Смартфон Pura 80 от Huawei может быть отложен до июля, а серия Mate 80 может не выйти в этом году
+
AMD сочла нужным воздержаться от выпуска эталонных видеокарт в семействе Radeon RX 9070
2
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
AMD Ryzen AI Max+ 395 сумел достичь 49 510 баллов в CPU Mark
2
Смартфоны Samsung Galaxy S25 превзошли рекорд Note 10 в Южной Корее
+
WSJ: Пентагон предупредил правительство Мексики о готовности начать военную операцию в стране
5
GMKtec представила первый мини-ПК с процессором Ryzen AI Max+ Pro 395
+
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
16

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
9
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
98
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
2
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
17
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
12
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
3

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
20:31
А что конкретно вы считаете "примитивным инфошлаком" - разговоры с учеными или живые концерты?
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
Gamandril
20:27
У тебя очередной бред сравнения одного и того же, к тому же ты пропустил самое важное в CachyOS, а именно разные ядра. Проверять это дело ан виртуалке дохлого ноутбука это ты совсем взбрендил. Помимо ...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
ebatoryi
20:27
искрит там всё
Песков: Инцидент в белом доме подтверждает сложность переговорного процесса вокруг Украины
FelsheR12345
20:26
По моему зеля в очередной раз отлично сыграл лоха неудачника. Ржачно смотреть было. Очень жаль что рояль в овальный не привезли, было бы еще убедительней.
Песков: Инцидент в белом доме подтверждает сложность переговорного процесса вокруг Украины
DonCarleone
20:25
6G уже надо открывть, 4G прошлый век
Nokia запускает на Луне первую 4G LTE сеть
Nikolay Klimenko
20:24
У меня подобная бич сборка и ничего не статтерит, зашит анлок и заниженны тайминги с памятью в quad режиме. А если учесть цену комплекта 6 тысяч то это топ за свои деньги. Даже есть поддержка ReBar.
Xeon E5-2687W V4 сумел всего на 81% раскрыть потенциал GeForce RTX 5070 Ti
corsi
20:24
Когда нечего ответить после балобольства. Слив засчитан.
RTX 4060 обогнала RTX 3060 в статистике Steam
Dark_Cloud
20:24
Действительно, ачем играть в тот же Alan Wake 2 с 23 FPS, когда можно делать это с 50 FPS. Имея управляемость как при 23 FPS. Лучи и 8 гб слабо совместимы, но школотроны слишком тупы, чтобы до этого д...
Самой популярной видеокартой у геймеров снова стала GeForce RTX 4060
Петр Исаев
20:23
Пидор ты продажный, соска ты пынина...
МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
Ссу на Шешуна
20:18
ну так то да,но когда не очевидные как трусонюх палятся то интересно
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем