Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Ultra Satellite Communication Version прошли сертификацию 3C и одобрение от MIIT

Сообщается, что модели Oppo Find X8 Ultra получили сертификацию 3C в Китае, что подтверждает их готовность к скорому запуску. В то же время стандартная модель также получила одобрение от MIIT, указывая на то, что телефон полностью готов к дебюту в апреле. Кроме того, просочившееся изображение дало представление об устройстве, раскрывая его интересный дизайн.

Oppo Find X8 Ultra и Find X8 Ultra Satellite Communication Version с соответствующими номерами моделей PKJ110 и PKU110 были замечены в базе данных китайской платформы сертификации 3C. Сертификация показывает, что оба устройства могут поставляться с зарядным устройством VCBAOBCH, которое поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Вт.

Ожидается, что обе модели также будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Другой скриншот показывает, что стандартная версия получила сертификацию MIIT. Это указывает на то, что смартфон может появиться со всеми своими основными характеристиками в базе данных TENAA в ближайшие несколько дней.

Одной из самых ярких особенностей Find X8 Ultra является его плоский дисплей, что является редкостью для смартфонов Ultra-уровня китайских брендов. Изображение, представленное ниже, предоставленное менеджером по продукции Oppo Find Чжоу Ибао, дает первый взгляд на плоский дисплей Oppo Find X8 Ultra.

Согласно сообщениям, модуль камер Find X8 Ultra будет включать основной 50-мегапиксельный объектив с датчиком Sony LYT900 размером 1 дюйм. Его дополняют 50-мегапиксельный перископический телеобъектив на базе датчика Sony IMX882 с 6-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный перископический объектив с датчиком Sony IMX906 с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи новинка будет оснащена 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Работать телефон будет на чипсете Snapdragon 8 Elite, а питаться от аккумулятора емкостью 6000 мАч.

Уже подтверждено, что Oppo Find X8 Ultra выйдет в апреле в Китае. Предполагается, что бренд также может представить компактную модель под неофициальным названием Find X8 Mini и смартфоны Find X8S.