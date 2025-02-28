Официально подтверждены характеристики камеры, размер батареи и другая информация о Poco M7 5G

Poco снимет покровы тайн со смартфона Poco M7 5G 3 марта. Страница нового бюджетного телефона, доступная на Flipkart, постепенно начинает раскрывать его основные характеристики. Обновленная страница теперь показывает спецификации камеры, размер батареи и несколько других подробностей о Poco M7.

Подтверждено, что грядущий Poco M7 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX852, которая сможет записывать видео в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Для селфи смартфон получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Суббренд Xiaomi уже подтвердил, что Poco M7 5G будет работать на чипсете начального Snapdragon 4 Gen 2 и получит 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 6 ГБ виртуальной оперативной памяти. Емкость накопителя составит 128 ГБ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор емкостью 5160 мАч. Хотя в розничной коробке устройства будет находиться зарядное устройство мощностью 33 Вт, смартфон будет поддерживать зарядку мощностью всего 18 Вт через порт USB-C.

Хотя бренд не подтвердил версию ОС Android для Poco M7, база данных Geekbench, в которую попало устройство еще в декабре 2024 года, предполагает, что смартфон может поставляться с Android 14. Тем не менее бренд подтвердил, что Poco M7 обязательно получит два основных обновления ОС и четыре года обновлений безопасности.

Poco M7 5G оснащен большим 6,88-дюймовымIPS LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 кд/м2. По данным производителя, Poco M7 5G уделяет пристальное внимание безопасности глаз с помощью сертификации TUV, гарантируя комфортный просмотр контента на дисплее. Он оснащен функцией TUV Low Blue Light, снижая воздействие синего света, чтобы минимизировать нагрузку на глаза и нарушения сна. Сертификация TUV Flicker-Free подтверждает пониженное мерцание экрана, предотвращая дискомфорт при длительном использовании устройства. Кроме того, сертификация TUV Circadian регулирует излучение синего света в зависимости от времени суток, чтобы поддерживать здоровый цикл сна. Также стоит отметить, что Poco M7 5G будет иметь защиту от пыли и брызг по стандарту IP52.

В Poco уже намекнули, что стоимость Poco M7 5G составит менее 10000 рупий в Индии, где и состоится его дебют. Телефон будет продаваться в трех цветах: Satin Black, Mint Green и Ocean Blue.