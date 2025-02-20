AMD выпустила еще одну линейку процессоров Ryzen AI 300 исключительно для Китая, имеющую необычное название

Если кто-то думал, что Ryzen AI 7, Ryzen AI 9 HX и Ryzen AI MAX стали самыми запутанными в плане названия моделями процессоров AMD, то он явно будет разочарован. Компания сегодня представила очередные новинки в Китае под названием Ryzen AI 9 H 365, Ryzen AI 7 H 350 и Ryzen AI 5 H 340. Стоит обратить внимание, что это, например, не Ryzen AI 9 H365 и не Ryzen AI 9 365H, это было бы слишком просто, а между обеими частями названия есть пробел.

Очевидный вопрос заключается в том, что изменилось по сравнению с существующими вариантами. Это отличный вопрос, на который, к сожалению, не предоставляется ответа в информации о спецификациях на веб-сайте компании AMD. Можно видеть, что регионально доступность серии H 300 действительно будет только на китайском рынке, но они используют ту же платформу и упаковку (FP8), а так же аналогичные характеристики, включая тактовые частоты, TDP и другие.

Кроме того, новые процессоры показывают не всем, а только пользователям в Китае, и они также основаны на тех же кристаллах Strix Point или Krackan Point.

Возможно, официальные диаграммы AMD показывают, насколько сложным стало именование и, к сожалению, они не объясняют изменения и региональную доступность. Стоит добавить, что у серии последнего поколения также были похожие варианты моделей (H и HS), причем первый был эксклюзивной моделью для Китая.

Китайские средства информации напоминают, что ранее была выпущена специальная версия под названием Ryzen 7 H 260, которая была переименованным чипом Ryzen 7 8845HS. Этот процессор был доступен эксклюзивно в ноутбуке ASUS Vivobook 16 Ryzen Edition, выпущенным в канун мероприятия CES 2025.