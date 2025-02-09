Компания iQOO объявила о дополнительном годе поддержки своего прошлогоднего флагманского смартфона.

Бренд iQOO сегодня объявил о продлении срока поддержки своего флагманского смартфона прошлого года. iQOO 12 теперь получает продленный период поддержки программного обеспечения, включая обновления системы Android и исправления безопасности, еще на один год.

Напомню, что первоначальная поддержка должна была закончиться в 2028 году благодаря 4 гарантированным обновлениям ОС Android вместе с 5 годами исправлений безопасности. Другими словами, iQOO 12 теперь соответствует периоду поддержки новейшего iQOO 13 по этому показателю.

Говоря о самом смартфоне, стоит напомнить, что устройство представляет собой доступную флагманскую модель, которая оснащена большим 6,78-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR10+, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и разрешением FullHD+. За работу смартфона отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Большая батарея емкостью 5000 мАч отвечает за автономность iQOO 12, который также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Другие характеристики смартфона включают задний модуль с 50-мегапиксельной тройной камерой, стереодинамики, корпус из стекла и алюминия, сканер отпечатков пальцев на дисплее, ОС Android 14 из коробки и до 16 ГБ оперативной памяти с объемом накопителя до 1 ТБ.