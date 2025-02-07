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Doom запустили на адаптере Lightning-HDMI от Apple
Чип внутри адаптера имеет достаточную мощность для плавного игрового процесса

 Разработчик проекта смог взломать фирменный адаптер Lightning to HDMI от компании Apple и запустить Doom прямо на данном аксессуаре. Возможность использования адаптера в качестве игрового устройства кажется на первый взгляд весьма странным, но необходимо отметить, что это не просто кусок пластика с проводами. Цифровой адаптер Apple Lightning представляет собой практически компьютер, так как использует собственный ARM процессор производства компании Samsung с ядром Cortex-A5 на тактовой частоте 400 МГц и 256 МБ DRAM, а стоит сие устройство всего 49 долларов.

 Мощности адаптера должно быть достаточно для запуска Doom, которому требуется процессор i386 и 4 МБ оперативной памяти. Apple поместила чип внутрь адаптера, потому что протокол USB 2.0, который использовал Lightning, не имел пропускной способности, необходимой для работы HDMI. Поэтому данные с устройства Lightning сжимались, а затем использовался чип внутри адаптера для их распаковки и просмотра на дисплеях с портом HDMI.

 Используемый в проекте адаптер во время эксперимента работал на урезанной версии операционной системы iOS, но поскольку в его конструкции не предусмотрен встроенный накопитель, то энтузиасту пришлось использовать в качестве хранилища свой MacBook, необходимый для загрузки игры с файловой системой. Также для управления игровым процессом пришлось использовать ноутбук, но сама игра работает именно на процессоре, установленном в адаптере.

 Однако разработчику еще предстоит много работы над усовершенствованием своего детища. Хотя играть вполне комфортно, заветные для большинства игроков 60 кадров в секунду пока добиться не удалось, но повторная реализация функции, которая заполняет кадры в буфере кадров, может значительно улучшить производительность, позволяя игре достичь желаемого качества на аксессуаре Apple.

 Разработчик сказал, что он планирует выпустить программное обеспечение, лежащее в основе этого проекта, в виде пакета в будущем, позволив любому человеку со взломанным устройством iOS запустить его и попробовать самостоятельно. Кроме того, он планирует улучшить игру еще больше, например, внедрить вывод звука и найти способ присоединить контроллер, чтобы можно было играть в Doom без необходимости использования Mac.

 Doom является очень популярной игрой среди многих энтузиастов и разработчиков, которые без устали соревнуются друг с другом в возможности портирования старой игры 1993 года практически на что угодно. И с ростом мощности чипов, даже тех, которые используются в обычных адаптерах и аксессуарах, многие находят способы сделать это. Сейчас игра работает на умном будильнике Nintendo и на нейронном чипе, а также в документе Microsoft Word, файле PDF и даже Captcha.

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Источник: tomshardware.com
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