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Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 почти отсутствуют в продаже
Сводки со всего мира рапортуют о практически полном отсутствии новейших видеокарт RTX 50 в продаже.

 В настоящее время, после появления карт RTX 5090 и RTX 5080 в продаже, две из лучших видеокарт, сметаются с полок в считанные часы и даже минуты. Если кто-то хочет купить один из двух ускорителей в первый же день, необходимо быть готовым заплатить бешеные деньги, так как спекулянты просят за новинки в 2-3 раза больше, чем рекомендованная розничная цена. Слухи о цепочке поставок и проблемы с запасами были явными признаками сложного запуска линейки RTX 50. Учитывая все обстоятельства, ограниченное предложение или его полное отсутствие, можно сказать, что запуск новой линейки графических карт Nvidia является "бумажным".

 Несколько недель назад появилась информация, что розничные поставки RTX 5090 будут очень ограничены, и многие магазины, скорее всего, получат всего несколько карт, это в итоге и произошло.

 У таких крупных розничных продавцов, как Micro Center, Newegg и Best Buy, все запасы уже закончились. Даже кастомные модели, которые стоят на 40% дороже рекомендованной розничной цены, также были раскуплены любителями виртуальных баталий. Единственный действенный способ получить карту поколения Blackwell — это купить готовый ПК. Сейчас доступно несколько готовых сборок, оснащенных RTX 5090 и RTX 5080 от Nvidia. Однако пользователям придется заплатить за всю систему и получить значительную наценку по сравнению с эквивалентной системой, собранной самостоятельно.

 Пользователи Microcenter не спали всю ночь, делясь своим опытом покупки и запасами в каждом магазине. Согласно имеющейся информации, которой поделился один из пользователей, в 68% магазинов было менее 10 единиц RTX 5090.

 Стоит обратить внимание, что список подвержен ошибкам, поэтому его не следует считать окончательным. Тем не менее это очень низкие показатели для такого желанного продукта, что объясняет, почему энтузиасты или спекулянты разбили палаточные городки у магазинов за несколько дней до запуска. Одна из фотографий запечатлела ситуацию в Шаронвилле, где толпа любителей кемпинга борется, как сообщается, всего за четыре карты RTX 5090.

 В Японии клиенты перепрыгивали через заборы, чтобы получить свой новый графический процессор. Японский ритейлер прибег к системе, похожей на лотерею, чтобы предотвратить спекуляции. Однако, лотерея закончилась до прибытия посетителей, что еще больше разочаровало.

 Аналогичным образом, SET news сообщает, что на Тайване был ограниченный запас всего из 84 карты RTX 5090 и 340 единиц RTX 5080. 

 В конечном итоге, каждый чип GB202/203 (RTX 5090/5080) представляет собой упущенную прибыль для Nvidia при производстве графического процессора GB200 (B100/B200) для центров обработки данных, поскольку оба используют одни и те же кремниевые пластины. Nvidia заинтересована в выпуске большего количества ускорителей ИИ, даже если это означает меньшее количество произведенных потребительских графических процессоров. В настоящее время прибыль компании за третий квартал показывает, что 88% от общего дохода Nvidia поступает от ускорителей для центров обработки данных, а не игровых видеокарт. Однако, как только линейка RDNA 4 от AMD развернется в полную мощь, что произойдет скорее всего в марте, можно ожидать, что Nvidia увеличит производство потребительских карт для усиления конкуренции со своим главным противником.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080
Источник: tomshardware.com
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