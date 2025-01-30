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В Android 16 все приложения обяжут использовать адаптивный пользовательский интерфейс
Начиная со следующей версии ОС Android Google в принудительном порядке обяжет разработчиков создавать приложения с адаптивным интерфейсом

 Следующая версия Android введет беспрецедентные ограничения для разработчиков приложений. Все приложения для работы на Android 16, должны быть адаптивными, то есть настройки пользовательского интерфейса, которые не масштабируются должным образом на больших экранах, больше не будут разрешены.

 Компания Google явно устала от разработчиков, которые игнорируют адаптивность при разработке своих приложений. В настоящее время технологический гигант работает над Android 16, операционной системой, которая должна внести существенные изменения в ориентацию пользовательского интерфейса и изменение размера для полноэкранных приложений.

 По данным Google, глобальная экосистема Android теперь включает более трех миллиардов устройств, что делает ее более разнообразной, чем когда-либо. Мобильная ОС поддерживает смартфоны, складные устройства, планшеты, Chromebook, автомобильные информационно-развлекательные системы и многое другое. Благодаря такому разнообразию пользователи ожидают, что загружаемые ими приложения будут бесперебойно работать на всех их устройствах. Однако некоторые разработчики по-прежнему заставляют свои приложения следовать жестким, фиксированным настройкам пользовательского интерфейса.

 Многие приложения Android по-прежнему разработаны для ориентации одного экрана или ограничивают пользователей в изменении размера интерфейса. С Android 16 это должно измениться. Новая ОС будет применять стандартизированную модель для адаптивных приложений, гарантируя, что интерфейс каждого приложения автоматически подстраивается под разные размеры и ориентацию экрана.

 Android 16 начнет поэтапно отказываться от атрибутов манифеста и API среды выполнения, которые позволяют приложениям ограничивать ориентацию и изменение размера, подтвердила Google. Первоначально эти изменения будут применяться только к устройствам, где меньший размер дисплея составляет не менее 600 точек на дюйм. Сюда входят складные телефоны, планшеты и Chromebook.

 Google предоставила список атрибутов и API, которые Android 16 (SDK 36) будет игнорировать на больших экранах. Однако есть исключения. Приложения по-прежнему могут применять ограничения пользовательского интерфейса на меньших экранах или в определенных игровых сценариях. Чтобы подготовиться к этим изменениям, Google рекомендует разработчикам избегать растянутых компонентов пользовательского интерфейса, обеспечивать совместимость камеры в обеих ориентациях и сохранять состояние приложения при разных размерах окон.

 Создание полностью адаптивных приложений выгодно как разработчикам, так и пользователям. Google привела FlipaClip в качестве примера того, как адаптивные пользовательские интерфейсы могут стимулировать рост, когда после оптимизации своего приложения компания, как сообщается, увидела 54-процентный рост пользователей планшетов в течение четырех месяцев.

 Google также поделилась периодом времени, когда эти изменения API будут реализованы. В 2025 году Android 16 будет включать возможность отказаться от новой адаптивной парадигмы. Однако к 2026 году все приложения, ориентированные на API (SDK 37), должны будут поддерживать большие экраны, без возможности отказа.

#google #android #android 16 #api #пользовательский интерфейс
Источник: techspot.com
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