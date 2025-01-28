Новая утечка о будущих процессорах для ПК сообщает о будущей линейке чипов Ultra Premium.

Дебют компании Qualcomm на рынке процессоров для ПК, безусловно, был интересным, поскольку компании удалось добиться признания со стороны нескольких основных производителей ноутбуков, в основном благодаря впечатляющей скорости работы искусственного интеллекта. Однако на текущем рынке данные процессоры оказались в тени новых моделей, таких как APU Strix Point от AMD и чипы Intel Lunar Lake. Это показывает, что Qualcomm необходимо представить следующую серию своих чипов и, похоже, они уже находятся в разработке, поскольку они появились в грузовых накладных.

Хотя в грузовых манифестах не раскрывается никаких подробностей о будущей линейке Snapdragon X2 от Qualcomm, можно с уверенностью сказать, что они уже находятся в процессе разработки. Манифесты, возможно, указывают на микросхемы в цепочке поставок и в названии есть упоминание Ultra Premium, это позволяет предположить, что производитель микросхем может представить новую линейку наряду со своей основной серией Elite, но это пока не точно.

Некоторое время назад появилось сообщение о модели Snapdragon X2, где было сказано, что существуют чипы со схемой наименования SC8480XP, которая использует кодовое имя Glymur или Project Glymur, и были протестированы еще в третьем квартале 2024 года. Тогда было заявлено, что эти модели находятся на довольно ранних стадиях разработки, поэтому можно с уверенностью сказать, что чипы Qualcomm Snapdragon второго поколения для ноутбуков не появятся в составе ноутбуков в ближайшее время.

Информации о чипах Snapdragon X2 от Qualcomm довольно мало, за исключением того факта, что они получат ядра Oryon следующего поколения и будут иметь их большее количество. Если линейка Ultra Premium действительно существует, то в нее наверняка войдут топовые процессоры от Qualcomm, конкурирующие с более дорогими моделями от AMD и Intel. Что касается того, когда можно ожидать появления нового модельного ряда мобильных чипов для ПК от Qualcomm, то в предыдущих слухах упоминалась вторая половина 2025 года, и появление манифестов заставляет верить, что это возможно.