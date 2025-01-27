Только за январь текущего года компании удалось продать 15000 автомобилей.

Относительно новый производитель электромобилей компания Xiaomi поставила 150 000 единиц своего первого седана SU7 менее чем за год после начала производства, сообщил основатель, председатель правления и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

Глава компании поделился обновленными данными в видеоролике, который он использовал для демонстрации автономного вождения Xiaomi SU7. В более раннем видео генеральный директор сообщил, что Xiaomi поставила около 135 000 единиц в 2024 году, это говорит о том, что за неполный первый месяц 2025 года компания уже продала около 15 000 единиц.

Напомню, что модель Xiaomi SU7 была представлена 28 марта 2024 года в трех комплектациях, а поставки начались в апреле. Стандартная версия стоила 215 900 юаней (29 800 долларов США), а версии Pro и Max — 245 900 юаней (33 900 долларов США) и 299 900 юаней (41 400 долларов США) соответственно.

В планах Xiaomi наращивать производство, планируя в этом году поставить 300 000 моделей SU7. В том же видео Лэй представил специальную ограниченную версию красного цвета, приуроченную к 15-летию компании. Доплата за такой цвет составит 9000 юаней (1230 долларов США), а поставки начнутся в марте.

Компания Xiaomi анонсировала также версию SU7 Ultra, которая официально поступит в продажу в марте. Предварительные заказы уже принимаются для китайских покупателей, готовых расстаться с 814 900 юаней (112 400 долларов США). Xiaomi также поделилась планами по выпуску своего второго электромобиля — внедорожника Xiaomi YU7, который должен выйти в июне/июле 2025 года.