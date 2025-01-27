Относительно новый производитель электромобилей компания Xiaomi поставила 150 000 единиц своего первого седана SU7 менее чем за год после начала производства, сообщил основатель, председатель правления и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
Глава компании поделился обновленными данными в видеоролике, который он использовал для демонстрации автономного вождения Xiaomi SU7. В более раннем видео генеральный директор сообщил, что Xiaomi поставила около 135 000 единиц в 2024 году, это говорит о том, что за неполный первый месяц 2025 года компания уже продала около 15 000 единиц.
Напомню, что модель Xiaomi SU7 была представлена 28 марта 2024 года в трех комплектациях, а поставки начались в апреле. Стандартная версия стоила 215 900 юаней (29 800 долларов США), а версии Pro и Max — 245 900 юаней (33 900 долларов США) и 299 900 юаней (41 400 долларов США) соответственно.
В планах Xiaomi наращивать производство, планируя в этом году поставить 300 000 моделей SU7. В том же видео Лэй представил специальную ограниченную версию красного цвета, приуроченную к 15-летию компании. Доплата за такой цвет составит 9000 юаней (1230 долларов США), а поставки начнутся в марте.
Компания Xiaomi анонсировала также версию SU7 Ultra, которая официально поступит в продажу в марте. Предварительные заказы уже принимаются для китайских покупателей, готовых расстаться с 814 900 юаней (112 400 долларов США). Xiaomi также поделилась планами по выпуску своего второго электромобиля — внедорожника Xiaomi YU7, который должен выйти в июне/июле 2025 года.