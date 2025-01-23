Предполагается, что будущий графический ускоритель получит GPU GB202 с 24 576 ядрами CUDA

В то время, когда Nvidia вышла на финишную прямую перед релизом своей флагманской видеокарты GeForce RTX 5090, пришло время компании подготовиться к запуску, возможно, более впечатляющего продукта, а именно графической платы следующего поколения RTX 6000 Blackwell для создателей цифрового контента (DCC), профессиональной визуализации и приложений ИИ. Грузовые манифесты, найденные ComputerBase, указывают на то, что новая карта может получить 96 ГБ памяти GDDR7.

По данным NBD.ltd, один из экспортеров в декабре отправил в Индию по меньшей мере четыре видеокарты с платой PG153 с 96 ГБ памяти GDDR7, подключенными к графическому процессору с помощью 512-битного интерфейса. Номенклатура PG153 напоминает ту, которую Nvidia использует для своих моделей дополнительных плат, поэтому более чем вероятно, что речь идет об экспортере под названием Nvidia Corporation, отправивший карты Nvidia Graphics Private Limited, своему индийскому филиалу. Хотя официальное название платы неизвестно, это, скорее всего, видеокарта следующего поколения RTX 6000 Blackwell для профессиональной работы.

Для использования 96 ГБ памяти через 512-битный интерфейс потребуются 32 чипа GDDR7 объемом по 24 ГБ. Этот режим позволяет управлять двумя 32-битными микросхемами памяти одним 32-битным контроллером памяти, разделяя адресную и командную шину, при этом уменьшая количество вводов-выводов чипов DRAM до 16. Это не влияет на пропускную способность системы, но позволяет разработчикам видеокарт удвоить количество компонентов памяти и, таким образом, емкость памяти.

На данный момент конфигурация графического процессора видеокарты PG153 неясна. Однако, в отличие от GeForce RTX 5090, которая оснащена графическим процессором GB202 с 21 760 ядрами CUDA или 170 мультипроцессорами, предполагаемая RTX 6000 Blackwell может включать графический процессор GB202 с 24 576 ядрами CUDA или 192 мультипроцессорами.

Общая графическая мощность такого ускорителя, как и его система охлаждения, еще неизвестны, но высоки шансы, что RTX 6000 Blackwell будет потреблять больше, чем 300 Вт, потребляемые картой RTX 6000 Ada.

Одной из интересных особенностей предполагаемой графической платы RTX 6000 Blackwell является ее 96 ГБ встроенной памяти GDDR7. Хотя требования к памяти для профессиональных приложений постепенно растут, 96 ГБ могут оказаться избыточными для графики и рабочих нагрузок автоматизированного проектирования. Однако 96 ГБ встроенной памяти GDDR7 будут особенно полезны для приложений ИИ. Nvidia, скорее всего, выпустит версию платы RTX 6000 Blackwell, предназначенную именно для ИИ.

Неясно, когда Nvidia планирует выпустить свою новую профессиональную видеокарту RTX 6000 Blackwell, но вполне естественно ожидать, что такое высококлассное решение будет анонсировано на конференции разработчиков игр (GDC) во второй половине марта. В качестве альтернативы Nvidia может представить профессиональные графические решения на базе архитектуры Blackwell на собственной конференции по технологиям GPU (GTC), которая также пройдет с 17 по 21 марта 2025 года.