Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
GeForce RTX 5090 превосходит RTX 4090 в 3DMark до 46 процентов
В сеть утекли результаты тестов GeForce RTX 5090 в 3DMark

 Напомню, что компания NVIDIA через день отменит запрет на обзор видеокарты RTX 5090 Founders Edition, а также модели от партнеров, которые будут продаваться по рекомендованной цене (MSRP). Флагманская модель станет первой игровой видеокартой нового поколения RTX 50 на архитектуре Blackwell, которая покажет себя во всей красе. Вслед за флагманом придет черед более доступной видеокарты RTX 5080 стоимостью в два раза меньше, чем RTX 5090, дебют которой состоится на несколько дней позже.

 Сотрудники портала Videocardz.com проанализировали и собрали информацию от нескольких обозревателей, которые уже провели тестирование флагманской модели в синтетических тестах. К сожалению компания NVIDIA не сообщила исходные данные системы для наиболее полного сравнения RTX 5090 и RTX 4090 в играх, поэтому представленные результаты являются не на сто процентов соответствующим.

 Также стоит сказать, несмотря на точность результатов тестирования и их подтверждение от нескольких источников, следует помнить, что такие тестовые пакеты, как 3DMark не совсем точно передают картину реальной производительности видеокарт в игровых приложениях, порой сильно завышая результаты тестов для новых графических ускорителей. Обычно рост производительности не такой огромный и игроки вполне могут рассчитывать на средний прирост около 20% для RTX 5090 при сравнении с текущим флагманом RTX 4090. Как всегда, результаты будут варьироваться в зависимости от конкретной игры. Что касается синтетических тестов, то в них прирост составляет 36% в FireStrike, 33% в TimeSpy и 46% для других тестов (Speed Way, Port Royal, Steel Nomad).

 Чтобы получить наиболее правдоподобное сравнение полученных данных, Videocardz.com использовал официальные оценки 3DMark для видеокарт RTX 4090, RTX 4080 Super и RX 7900 XTX. Оценка, указанная для RTX 5090 представляет собой усредненное значение из трех различных обзоров на базе компьютеров с процессорами Intel и AMD. 

 Представленные выше результаты могут дать некоторое представление о производительности RTX 5090, но, как было сказано ранее, в играх картина будет несколько отличаться в меньшую сторону. Официальные обзоры выйдут уже завтра, таким образом, совсем скоро мы узнаем истинную ценность нового флагмана Nvidia.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #3dmark #rtx 5090 #3dmark fire strike #3dmark time spy #тесты видеокарт
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Нижегородской области началось строительство завода по производству промышленных катализаторов
+
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
+
В Подмосковье началось строительство новой автомагистрали — дублера Егорьевского шоссе
+
Около 1,5 млрд компьютеров в мире работают на Windows 10 и не соответствуют требованиям Windows 11
16
В XDA назвали 5 причин не покупать процессоры Intel Core Ultra
6
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200-Мп перископический телеобъектив
+
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Компания по управлению активами BlackRock: 2025 год станет «историческим» для криптовалютного рынка
1
Samsung представит 23 января новые размеры для Galaxy Ring, а также выпустит его на новые рынки
+
Китай разработал новую стратегию РЭБ, которая дезориентирует системы ПВО
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
Новая технология очистки воды эффективно преобразует морскую воду в питьевую без тонны химикатов
1
NVIDIA перечислила видеокарты, поставки которых за пределы США будут ограничены с 15 мая
+
Облачный гейминг GeForce Now недоступен из-за высокого спроса на пять тарифов из восьми
1
Учёные разработали самый прочный в мире бронематериал с двумерной переплетенной структурой
+
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
«Русал» первым в мире получил алюминий без примесей ванадия и других тяжелых металлов
2
Сертификация TENAA раскрыла дизайн и основные характеристики Oppo Watch X2
+
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить сразу две камеры по 200 Мп
+
TCL представила линейку телевизоров Ffalcon Thunderbird Crane 6 25 Mini LED с ценами от $355
+

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
3
Составил список игр на ПК, которые обязательно пройду еще раз — многие хиты в него не попали
28
Почему в Лос-Анджелесе некоторые дома остались целыми после пожаров - дело не только в удаче
5
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
1
Почему хорошие игры оказываются в тени токсичных блогеров из "нижнего интернета"
19
Дональд Трамп объявил о плане создания полностью американского "Железного купола"
29
В чём Залужный неправ, когда назвал виновными в провале контрнаступа только Зеленского и Запад
1
Твердотельный электролит увеличивает долговечность литий-серных батарей в тысячу раз
+
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
8
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
4

Сейчас обсуждают

Хищник
19:39
Ой, Шеша наскучил... иди покушай в столовой))) Как сил наберешься, приходи... опять тебя унижу)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Александр Черняк
19:39
Каждая вторая семья в России вынуждена экономить на продуктах и одежде Более чем половине российских семей приходится экономить на элементарных вещах — еде и одежде. Многие россияне также регулярно о...
В Росстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в 2024 году
Маэстро
19:36
под тебя только гувно может мимикрировать, такое как ты
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Александр Черняк
19:34
Не российским, а северокорейским.
Зеленский недоволен, что Европа даже близко не поспевает за российским военным производством
Маэстро
19:29
породу питушка не указал, учишь тебя бестолочь, а ты ни чему не учишься как только тебя такого тупого Трусонюх в подмастерья взял? через постель наверно?
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Нина Попова (Люсева)
19:28
У меня тоже глобалка UNLMIXM , 22 января ничего не прилетело к обновлению , так что ждем
Poco X6 Pro получает глобальную версию обновления HyperOS 2.0
Хищник
19:28
Шеша, ты же ЦИПСука))) Забыл какие пёрлы ты под ником : Ольга Скабеева писал?))) Скрины есть, готовь жопу питушок)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
Хищник
19:24
Шешидзе, не обижайся))) Бояра тебя не обидет)))
Трамп заявил о возможном усилении санкций против России при отсутствии переговоров с Путиным
John Smith
19:23
Ой говнорашкинского ублюдка ткнули свинособачьим носом в реальность?
На базе ГАЗ-66 создали уникальные багги для российских штурмовиков
Серёжа Зикулин
19:23
А тебя не смущает сама последовательность слов "Предельная производительность" и то что там разгон разве что на 100 мгц, это говорит о том что его там нету и по факту хоть 5 хоть 5.5 всё равно кукуруз...
Пять причин, почему я никогда не куплю процессор Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем