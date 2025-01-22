В сеть утекли результаты тестов GeForce RTX 5090 в 3DMark

Напомню, что компания NVIDIA через день отменит запрет на обзор видеокарты RTX 5090 Founders Edition, а также модели от партнеров, которые будут продаваться по рекомендованной цене (MSRP). Флагманская модель станет первой игровой видеокартой нового поколения RTX 50 на архитектуре Blackwell, которая покажет себя во всей красе. Вслед за флагманом придет черед более доступной видеокарты RTX 5080 стоимостью в два раза меньше, чем RTX 5090, дебют которой состоится на несколько дней позже.

Сотрудники портала Videocardz.com проанализировали и собрали информацию от нескольких обозревателей, которые уже провели тестирование флагманской модели в синтетических тестах. К сожалению компания NVIDIA не сообщила исходные данные системы для наиболее полного сравнения RTX 5090 и RTX 4090 в играх, поэтому представленные результаты являются не на сто процентов соответствующим.

Также стоит сказать, несмотря на точность результатов тестирования и их подтверждение от нескольких источников, следует помнить, что такие тестовые пакеты, как 3DMark не совсем точно передают картину реальной производительности видеокарт в игровых приложениях, порой сильно завышая результаты тестов для новых графических ускорителей. Обычно рост производительности не такой огромный и игроки вполне могут рассчитывать на средний прирост около 20% для RTX 5090 при сравнении с текущим флагманом RTX 4090. Как всегда, результаты будут варьироваться в зависимости от конкретной игры. Что касается синтетических тестов, то в них прирост составляет 36% в FireStrike, 33% в TimeSpy и 46% для других тестов (Speed Way, Port Royal, Steel Nomad).

Чтобы получить наиболее правдоподобное сравнение полученных данных, Videocardz.com использовал официальные оценки 3DMark для видеокарт RTX 4090, RTX 4080 Super и RX 7900 XTX. Оценка, указанная для RTX 5090 представляет собой усредненное значение из трех различных обзоров на базе компьютеров с процессорами Intel и AMD.

Представленные выше результаты могут дать некоторое представление о производительности RTX 5090, но, как было сказано ранее, в играх картина будет несколько отличаться в меньшую сторону. Официальные обзоры выйдут уже завтра, таким образом, совсем скоро мы узнаем истинную ценность нового флагмана Nvidia.