Из всей линейки чипов в производстве пока остаются модели HX.

В документах Intel об изменении продукции, опубликованных 6 января, говорится о запланированном прекращении поддержки (EOL) моделей мобильных процессоров 12-го поколения на архитектуре Alder Lake. Команда портала Tom's Hardware внимательно изучила перечисленные продукты и модели, придя к выводу, что подавляющее большинство мобильных процессоров Alder Lake от Intel подлежат снятию с производства. Однако серия HX, похоже, пока остается на рынке в течение некоторого времени. В двух документах указаны разные сроки прекращения поставок соответствующих запасов, включая младшие модели Celeron и Pentium Gold, а также более мощные семейства Core i3, Core i5, Core i7 и Core i9.

Линейка мобильных процессоров Intel 13-го поколения Raptor Lake, включающая чипы Core 100 и Core 200, имеет схожую структуру кристалла. Здесь представлено множество эквивалентных альтернатив чипам старого поколения Alder Lake. Ресурс Tom's Hardware представил один пример - Core i5-1235U, который предназначен для тонких и легких ноутбуков. OEM-производители могут вместо данного процессора выбрать Core i5-1335U, Core 5 120U, или Core 5 220U, поскольку они являются просто улучшенными версиями старого Core i5-1235U на том же сокете FCBGA1744. Значительное количество мобильных устройств Alder Lake будет доступно OEM-производителям для заказа до 26 апреля, а последние поставки назначены на 25 октября. Крайним сроком приема заказов на процессоры является 25 июля, а окончательные поставки запланированы на 26 января 2026 года.