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AMD утверждает о более высокой производительности RX Radeon 9070, чем говорится в утечках
Главный игровой архитектор AMD говорит, что не стоит верить ранним слухам о производительности графических процессоров Radeon RX 9070, поскольку они быстрее

 AMD намеренно отложила выпуск графических процессоров на архитектуре RDNA 4, чтобы посмотреть, что предложит ее конкурент в лице NVIDIA. В интервью PC World Фрэнк Азор, главный архитектор игрового подразделения в AMD, подтвердил, что они решились на задержку в соответствии со своим планом, и теперь они знают, как подойти к выпуску графических процессоров.

 Он сделал несколько интересных замечаний во время получасового интервью, но самым примечательным было то, чего многие ждали. По словам Фрэнка, ранние утечки производительности графических процессоров AMD RDNA 4, в частности флагманской Radeon RX 9070 XT, не соответствуют действительности. Он говорит, что слухи и утечки до CES о производительности RX 9070 XT неточны, и на вопрос, ниже или выше производительность, он подтвердил именно последнее.

 Что касается утечек и слухов о RX 9070 XT до CES, то напомню, что их было не так уж много. Одна утечка предполагала, что RX 9070 XT будет немного быстрее, чем Radeon RX 7900 GRE, как было показано в тесте 3D Mark Time Spy. Позже появилась информация о том, что AMD Radeon RX 9070 XT находится в пределах 5% от производительности RTX 4080. Поскольку обе утечки предполагают довольно различные возможности производительности RX 9070 XT, Фрэнк мог указывать только на одну из них.

 Он, вероятно, считал предыдущую утечку неточной, поскольку позже мы увидели несколько утечек, которые указывали, что RX 9070 XT находится на одном уровне с RX 7900 XT и RTX 4070 Ti Super. Некоторые предполагают производительность, близкую к RTX 4080. Фрэнк также сказал, что линейка графических процессоров RX 9000 теперь значительно лучше как в растровой обработке, так и в трассировке лучей, и указал на грядущую конкуренцию с картами Nvidia класса XX70, то есть RTX 5070 и RTX 5070 Ti.

 Конечно, Фрэнк отказался сообщить подробности о картах RX 9070, например, такие как характеристики и цены, но он сказал, что стоимость RX 9070 XT не достигнет отметки в 1000 долларов. Поскольку он указал, что в компании изменили систему наименования, чтобы четко показать, с каким графическим процессором NVIDIA стоит ожидать конкуренции, вполне вероятно, что AMD будет ориентироваться на цену RTX 5070.

 Напомню, что RTX 5070 будет иметь рекомендованную стоимость 549 долларов, поэтому ожидается, что цена карты AMD составит около 500 долларов. Вчера в сети появилось несколько утечек о стоимости карт в некоторых розничных магазинах. Так, карта Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC выставлена на продажу за 529 долларов у филиппинского розничного продавца, а это значит, что референсная карта Radeon RX 9070 XT может поступить в продажу по цене ниже 500 долларов. Чтобы победить в жесткой конкуренции, AMD должна обеспечить конкурентоспособную или даже лучшую производительность в растеризации, поскольку маловероятно, что AMD опередит NVIDIA в области трассировки лучей.

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Источник: wccftech.com
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