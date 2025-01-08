Новый флагман компании Nvidia RTX 5090 не только использует новую архитектуру Blackwell, но и содержит значительно больше ядер CUDA, большую пропускную способность памяти и большую емкость памяти. Количество шейдерных модулей увеличилось со 128 в RTX 4090 до колоссальных 170 в RTX 5090, таким образом увеличение количества ядер составило 33%. Однако тактовая частота GPU немного снизилась, с 2,5 ГГц до 2,4 ГГц.

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Подсистема памяти была переработана, теперь она использует модули памяти стандарта GDDR7 на широком 512-битном интерфейсе. Используя чипы GDDR7, работающие на скорости 28 Гбит/с пропускная способность памяти достигает 1792 ГБ/с, что почти на 80% больше, чем пропускная способность RTX 4090. Кроме того, объем видеопамяти теперь составляет 32 ГБ, то есть больше, чем когда-либо предлагала Nvidia на пользовательских видеокартах.

Поскольку архитектура Blackwell по-прежнему производится с использованием 4-нм техпроцесса TSMC, номинальная мощность платы выросла до внушительных 575 Вт, что на 28% выше, чем у RTX 4090.

Вторая по мощности карта в новой линейке - RTX 5080 использует гораздо меньшую конфигурацию графического процессора, основанную на совершенно другом кристалле графического процессора и включает только 84 шейдерных модуля, что на четыре больше, чем у RTX 4080 Super из последнего поколения.

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Эта карта является практически вдвое урезанной RTX 5090. Модель может похвастаться наличием чуть меньше половины ядер CUDA в сравнении со старшей моделью, 256-битной шиной памяти, объемом видеопамяти 16 ГБ и пропускной способностью памяти 960 ГБ/с за счет использования чипов GDDR7 со скоростью работы 30 Гбит/с. Такие характеристики больше бы соответствовали модели RTX 5070, поэтому позиционирование карты в качестве RTX 5080 кажется довольно странным.

Модель RTX 5070 Ti является еще более урезанной и включает только 70 шейдерных модулей, что всего на четыре больше, чем у RTX 4070 Ti Super предыдущего поколения. Однако тактовая частота графического процессора снизилась с 2,61 ГГц до 2,45 ГГц. Ширина шины памяти осталась такой же, как у 256-битной конфигурации RTX 5080, то есть она также имеет 16 ГБ памяти GDDR7, но на этот раз память работает на скорости 28 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность в 896 ГБ/с. Мощность RTX 5070 Ti составляет 300 Вт, а RTX 5080 имеет уже 360 Вт.

Следующей картой является модель RTX 5070, которая получила 48 шейдерных модулей, что всего на два больше, чем у RTX 4070 предыдущего поколения. Новинка также имеет 12 ГБ памяти и соответствующую этому объему 192-битную шину памяти, что кажется недостаточным для продукта такого уровня. Тактовые частоты RTX 5070 лишь немного выше, чем у RTX 4070 и составляют в режиме ускорения 2,51 ГГц, с общей номинальной мощностью 250 Вт.

Все новые графические процессоры серии GeForce 50 включают обновленные возможности подключения, такие как интерфейс PCIe 5.0 x16 для анонсированных моделей и поддержку DisplayPort 2.1b UHBR20, который вводит поддержку активных кабелей. Кроме того, карты оснащены портом HDMI 2.1 и одним 16-контактным разъемом питания у каждой модели.

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Стоимость.

Одним из самых важных аспектов карт Blackwell является их цена. Флагманская GeForce RTX 5090, как и ожидалось, является очень дорогой, и её цена составляет 2000 долларов. В свою очередь модель RTX 5080 с вдвое меньшим графическим процессором стоит 1000 долларов, что меньше, чем предполагали различные утечки и слухи, хотя она все еще довольно высока.

Высокая цена флагманских моделей хоть и большая, но не удивительная, а что на самом деле вызывает вопрос, так это RTX 5070 Ti за 750 долларов и RTX 5070 за 550 долларов. Обе стали на 50 долларов дешевле своих аналогов из предыдущего поколения на момент запуска.

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Производительность.

Что касается заявлений о производительности, то Nvidia, как обычно, использовала маркетинговые уловки, чтобы скрыть реальную игровую производительность. Графические процессоры RTX 50 поддерживают новейшую многокадровую генерацию DLSS 4, которой нет у графических процессоров предыдущего поколения. Это означает, что графические карты серии RTX 50 могут генерировать вдвое больше кадров, чем модели предыдущего поколения в играх с поддержкой DLSS, это делает новинки вдвое быстрее графических процессоров серии RTX 40. Но на самом деле, хотя количество кадров в секунду увеличится с выходом DLSS 4, задержка и игровые ощущения могут не улучшиться так кардинально.

В своих диаграммах Nvidia сделала акцент на три игры и одно приложение, поддерживающие DLSS 4: Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth Wukong и D5 Render. Однако заявления о производительности для других игр имеют большее значение.

Утверждение о том, что RTX 5070 соответствует RTX 4090 по производительности, кажется весьма сомнительным. Возможно, она соответствует по частоте кадров с использованием DLSS 4, но определенно не по чистой мощности без DLSS. Согласно диаграммам Nvidia, RTX 5070 на 20–30% быстрее, чем RTX 4070 при разрешении 1440p.

Это позволяет новой RTX 5070 лишь немного опередить RTX 4070 Super. Новая карта относительно RTX 4070 Super может предложить только 10% улучшение производительности и снижение цены на 9%, что приводит к примерно 20% улучшению стоимости за кадр.

Nvidia сделала аналогичные заявления для RTX 5070 Ti, оценив улучшение производительности на 20–30% по сравнению с RTX 4070 Ti при разрешении 1440p, игнорируя вводящие в заблуждение цифры с активацией DLSS 4.

RTX 5080 показывает аналогичную картину. Её производительность на 20–30% выше, чем у RTX 4080 и примерно на 15% быстрее, чем RTX 4080 Super.

Что касается флагманского ускорителя RTX 5090, то цифры без DLSS 4 указывают на прирост производительности на 20–40% по сравнению с RTX 4090. Однако, поскольку цена RTX 5090 на 25% выше, то большинству игр потребуется прирост производительности в районе 50%, чтобы получить улучшение стоимости за кадр.

Тестирование Nvidia проводилось в разрешении 4K с использованием режима производительности DLSS, который фактически показывает изображение с разрешением 1080p. Это может привести к узким местам ЦП и недостаточной реализации всего потенциала RTX 5090. Можно предположить, что это объясняет более высокий прирост производительности в играх с DLSS 4 и трассировкой пути. В любом случае, чтобы сделать окончательные выводы о производительности, необходимо дождаться публикаций независимых обзоров новых графических карт.

Архитектурные улучшения.

Одним из интереснейших вопросов новых видеокарт заключается в огромной пропасти, которую Nvidia создала между моделью высшего уровня и следующей за ней моделью. Довольно абсурдно, что RTX 5090 по сути вдвое превосходит по аппаратному обеспечению RTX 5080. По сравнению с флагманом RTX 5080 кажется довольно слабым продуктом, хотя и существует существенная разница в цене.

Однако дальше наблюдается более приемлемая картина. В предыдущем поколении у RTX 4080 было на 26% больше ядер CUDA, чем у RTX 4070 Ti. В новом поколении RTX 5080 имеет на 20% больше ядер CUDA, чем RTX 5070 Ti, а также гораздо более близкие характеристики памяти. Таким образом, RTX 5070 Ti не так сильно урезана по сравнению с RTX 5080 в отличие от серии RTX 40.

Архитектура Nvidia Blackwell представляет собой итерацию предыдущих архитектур, улучшающую различные аспекты, существовавшие ранее, такие как блоки трассировки лучей и тензорные ядра. Дженсен Хуанг посвятил массу времени разговорам исключительно об ИИ, и новые графические процессоры Nvidia рекламируются как лучшие для работы с искусственным интеллектом.

Архитектура имеет более тесную интеграцию с ядрами Tensor внутри SM, улучшенное перераспределение выполнения шейдеров, ядра RT с удвоенной частотой пересечения лучей и треугольников и улучшенное сжатие для уменьшения объема памяти. Nvidia утверждает, что всё это позволит использовать больше геометрии при трассировке лучей.

Архитектура Blackwell также улучшает кодирование и декодирование видео с помощью нового поколения аппаратного движка. Впервые можно наблюдать улучшение механизма декодирования видео после обновления серии RTX 20 до RTX 30. Новый механизм отображения также позволяет создавать новые конфигурации с несколькими мониторами, например, до четырех мониторов 4K 165 Гц без DSC или двух мониторов 4K 360 Гц с DSC. Также возможно создавать конфигурацию из двух 8K мониторов с частотой 100 Гц с DSC.

Также стоит отметить, что NVIDIA выпускает эталонную версию Founders Editions каждой из представленных моделей, кроме RTX 5070 Ti. Эта модель FE похожа на карты RTX 4090 FE, за исключением того, что теперь оба вентилятора расположены на одной стороне. Удивительно, но NVIDIA использует для RTX 5090 только двухслотовую конструкцию, несмотря на то, что карта рассчитана на мощность 575 Вт. RTX 5080, похоже, использует очень похожий дизайн Founders Edition, в то время как RTX 5070 получит уменьшенную модель длиной всего 242 мм вместо 304 мм, согласно спецификациям NVIDIA.