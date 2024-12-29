Новые чипы получат до 8 ядер и будут иметь мощность до 15 Вт

Стоит сразу сказать, что это не серия Core 200, а отдельная линейка процессоров с другой схемой наименования. Серия Nx50 была выпущена частично, но полный модельный ряд до сих пор остается загадкой.

Процессоры серии N представляют собой чипы бюджетного класса с числом ядер до 8 и предназначены для задач, не связанных с высокой производительностью, но имеющих низкое энергопотребление. Целевыми направлениями таких процессоров являются бизнес-ПК, встраиваемые системы или безвентиляторные устройства. Также не будет секретом, что процессоры с максимальным уровнем TDP от 6 до 15 Вт не предназначены для геймеров.

По словам Джейкихна, в новую серию войдут 4 процессора: Intel N355, N350, N250 и N150. На бумаге новая серия выглядит скорее обновлением существующих чипов, чем совершенно новыми процессорами. Пользователям следует ожидать аналогичного количества ядер, но работающих на немного более высокой тактовой частоте как процессора, так и встроенного графического ускорителя.

Сообщается, что модель N355 имеет 8 ядер, все из которых являются эффективными, и их частота должна достигать 3,9 ГГц, что на 100 МГц выше, чем у чипа N305. Процессор сохранит тот же TDP в пределах 9–15 Вт, но будет оснащен более быстрой графикой с тактовой частотой 1,35 ГГц. Стоит отметить, что графика основана на более старой архитектуре Xe и не относится к линейке Arc. Остальные модели предлагают аналогичные улучшения: тактовая частота процессора на 100–200 МГц выше, чем у предшественников, а также повышение частоты графического процессора на 100–250 МГц.

Как уже упоминалось, некоторые продукты с этой архитектурой уже анонсированы. Например, в октябре ASUS представила мини-ПК NUC 14 Essential на базе процессора N150.