Например, на Amazon платы Gigabyte B850 продаются по цене от 240 до 308 долларов

Известный инсайдер momomo_us поделился информацией о пяти материнских платах Gigabyte, разработанных для массового рынка, три из которых относятся к бренду Aorus, ориентированных на геймеров, и еще две непосредственно под маркой Gigabyte. Кроме того, инсайдер также обнаружил цены на пару из них.

Указанные модели включают платы B850 Aorus Elite WIFI7 (в черном и белом цветах), B850I Aorus Pro, B850 Eagle WIFI6E и B850 Gaming WIFI5. Все эти материнские платы имеют подключение по WiFi, при чем некоторые из них поддерживают новейший интерфейс WiFi 7, но пока нет остальных спецификаций. Списки материнских плат взяты из зарубежного магазина Amazon, поэтому стоит учитывать местные налоги и таможенные сборы, добавляющие стоимость (НДС). Дата запуска новых плат намечена на 6 января.

Плата B850 Gaming WiFi 6 является самой доступной из всех, ее цена составляет 240 долларов. Материнская плата B850 Eagle WiFi 6E продается по цене 255 долларов, а платы B850 Aorus Elite WiFi 7 и B850 Aorus Elite WiFi 7 Ice оцениваются в 308 долларов.

AMD разделила запуск своих материнских плат серии 800, когда выпустила процессоры серии Ryzen 9000, и только топовые материнские платы X870 и X870E были доступны на момент запуска. Сообщается, что компания запускает материнские платы B840 и B850 в начале 2025 года, и, учитывая все утечки, которые мы начинаем видеть относительно B850, этот слух, похоже, правдив.

В дополнение к этим основным материнским платам Gigabyte, Asus, как сообщается, готовится выпустить восемь моделей материнских плат на базе чипсета B850 и три материнские платы на базе чипсета B840, предназначенные для системных интеграторов и коммерческих пользователей. Эти материнские платы будут запущены вместе с бюджетными материнскими платами Intel. Ожидаемое поступление этих бюджетных и массовых материнских плат совпадет с запуском более доступных процессоров Ryzen 9000 и Intel Core 200 мощностью 65 Вт на мероприятии CES 2025.

Пользователям, которые не хотят тратить слишком много на новую материнскую плату для нового процессора AMD Ryzen 9000, нужно присмотреться к материнским платам B650, но необходимо обновить BIOS для поддержки новых чипов. С этими новыми материнскими платами B850 и B840 пользователи могут собрать систему среднего класса с новейшими технологиями от AMD, что позволит получить максимальную отдачу от процессора серии Ryzen 9000.