В сети появилась утечка, раскрывающая характеристики памяти будущих народных видеокарт Nvidia Blackwell

Игровые графические карты NVIDIA GeForce RTX 50 на архитектуре Blackwell скоро выйдут на рынок, и хотя первые модели будут предназначены для энтузиастов и геймеров с высоким уровнем доходов, компания также планирует более массовые предложения в своем ассортименте, такие как RTX 5060 Ti и RTX 5060. В сети на данный момент не было много утечек относительно этих двух карт, но порталу Wccftech удалось получить некоторые ранние подробности от своих источников, которые указывают на конкретные конфигурации памяти и вариант чипов.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут использовать плату PG152, которая предположительно будет включать графический процессор GB206. Обе карты будут придерживаться 128-битного интерфейса шины памяти, который аналогичен текущему поколению серии RTX 4060. Что касается памяти, то обе эти карты будут использовать чипы GDDR7 со скоростью до 28 Гбит/с.

Интерфейс памяти GDDR7 будет обеспечивать общую пропускную способность 448 ГБ/с, что на 55% выше, чем у RTX 4060 Ti, и на 65% выше, чем у RTX 4060. Это приличный прирост в характеристиках пропускной способности, который будет сочетаться с передовыми методами сжатия, позволяющими преодолеть узкую 128-битную шину.

Что касается объема памяти, то NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит в свое распоряжение 16 ГБ, что вдвое больше, чем у базовой модели RTX 4060 Ti и столько же, сколько у обновленного варианта, представленного позже. Модель с 16 ГБ сама по себе не обеспечивает больших преимуществ в производительности, но помогает удовлетворить требования текущих и будущих игр AAA класса, которым требуется емкость более 8 ГБ. Для тех, кто использует в играх разрешение 1440p, 16 ГБ видеопамяти могут очень помочь, особенно при включении трассировки лучей или текстур с более высоким разрешением.

Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 5060 будет использовать 8 ГБ видеопамяти, что, безусловно, относит её к начальному уровню. NVIDIA может изменить спецификацию, как только модули GDDR7 с большей емкостью начнут выпускаться в массовом порядке, но, похоже, на момент запуска этого не произойдет. Более высокая пропускная способность будет иметь место, но RTX 5060 предназначена для режима 1080p с использованием технологий масштабирования, помогающей ей достичь 1440p в нескольких играх.

Конкурентами новых карт должны стать Arc B580 от Intel с 12 ГБ видеопамяти, RX 7600 XT от AMD с 16 ГБ видеопамяти и новые карты серии RX 8000, но NVIDIA, похоже, не беспокоится об этом. Текущие слухи также предполагают, что графические процессоры на архитектуре RDNA 4 получат 8 ГБ видеопамяти в нижнем ценовом диапазоне, таким образом 8 ГБ никуда не денутся, по крайней мере, в следующем поколении графических процессоров.

Что касается времени запуска графических карт NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060, то в настоящее время предполагается их дебют в конце февраля или марте 2025 года.