Как выяснилось, из трех портов Displayport 2.1 на карте Arc B580 два имеют спецификации UHBR10 и UHBR13.5

В сети было много споров относительно поддержки DisplayPort 2.1 в графических процессорах следующего поколения, и одной из конкретных тем было то, как производители мониторов и графических процессоров справляются с поддержкой трех уровней пропускной способности этого стандарта. К сожалению, не все компании решили использовать максимально возможную версию интерфейса, называемую UHBR20, которая обеспечивает скорость передачи данных до 80 Гбит/с. Конечно, возможно, не всем картам требуются подобные характеристики, поскольку такая пропускная способность предназначена для режима с высокими частотами обновления при разрешениях, которых очень часто просто не позволяют достичь графические ускорители среднего уровня, например, такие как новейшая видеокарта Arc B580 от Intel. Однако тема перспективности и использования интерфейса в других областях является актуальной.

Если говорить о новой видеокарте Arc B580, стоит отметить, что она не будет поддерживать UHBR20 ни на одном из трех портов. Фактически, видеокарта будет довольствоваться поддержкой спецификации UHBR13.5 и то лишь на одном из трёх разъемов. По большому счёту, обычные пользователи не заметят разницы между портами при подключении к устройству отображения. Только глубокое изучение спецификаций может показать какой из портов имеет ту или иную скорость передачи данных, если об этом нет указаний на самой видеокарте. Некоторые обзоры и описания продуктов от партнеров указывают только один DisplayPort с такой скоростью. Два других поддерживают лишь спецификации UHBR10.

Пользователям рекомендуется взглянуть на боковую панель выводов, чтобы найти самый быстрый порт. Порт UHBR13.5 имеет контур, который трудно сразу заметить, но именно его следует использовать по умолчанию. Пользователи, приобретающие мониторы с разъемом DisplayPort 2.1, у которых есть поддержка UHBR13.5, должны использовать этот порт для более высокой пропускной способности.

Похоже, это не ограничивается референсным дизайном Intel. Компания GUNNIR подтвердил, что её карты имеют такие же характеристики и расположение портов. Интересно, что остальные производители видеокарт Intel Arc, такие как ASRock и Sparkle даже не упоминают в спецификациях DisplayPort 2.1.