Номер модели чипсета SM8850 уже обнаружен в программном обеспечении HyperOS 2 от Xiaomi

Утечка была представлена Эренканом Йылмазом на своей странице в сети X* (запрещена на территории России), где говорилось, что в оболочке HyperOS 2 от Xiaomi появилось упоминание чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2. Хотя для таких компаний, как Qualcomm, не является чем-то необычным начинать разработку своего флагманского процессора заранее, стоит иметь в виду, что в настоящее время даже первая волна смартфонов Snapdragon 8 Elite еще только начинает поступать на рынок. С другой стороны, вполне возможно, что обозначение «SM8850» было упомянуто, потому что HyperOS 2 имеет его поддержку по умолчанию, и любой будущий телефон с данной оболочкой будет совместим с обоими чипсетами.

К сожалению, на данном этапе еще слишком рано рассуждать о планах Qualcomm на будущее. Пока даже не известен техпроцесс, который будет использоваться при производстве следующего флагмана Qualcomm под потенциальным названием Snapdragon 8 Elite Gen 2. Стоит напомнить, что недавно появился слух о возможном использовании производственных линий Samsung при изготовлении будущих процессоров для снижения затрат при производстве.

Кроме того, ы сети также ходит еще один слух, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет использовать новый 3-нм техпроцесс N3P от TSMC вместе с узлом SF2 от Samsung, который также известен как 2-нм GAA, если корейский гигант сможет улучшить выход годных чипов до приемлемого уровня. Также заявлялось, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 может получить аналогичную конфигурацию ядер ЦП, что и Snapdragon 8 Elite, но с более высокими тактовыми частотами, а также поддержкой SME для повышения одноядерной и многоядерной производительности.

Таким образом, вокруг нового процессора ходит множество слухов, но ни один из них не дает хоть какой-либо точной информации. Остается набраться терпения и дождаться появления официальных заявлений от Qualcomm. Возможно что-то станет известно во время мероприятия CES 2025, которое состоится в начале января.