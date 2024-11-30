Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Qualcomm уже начала тестирование чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2
Номер модели чипсета SM8850 уже обнаружен в программном обеспечении HyperOS 2 от Xiaomi

 Утечка была представлена Эренканом Йылмазом на своей странице в сети X* (запрещена на территории России), где говорилось, что в оболочке HyperOS 2 от Xiaomi появилось упоминание чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2. Хотя для таких компаний, как Qualcomm, не является чем-то необычным начинать разработку своего флагманского процессора заранее, стоит иметь в виду, что в настоящее время даже первая волна смартфонов Snapdragon 8 Elite еще только начинает поступать на рынок. С другой стороны, вполне возможно, что обозначение «SM8850» было упомянуто, потому что HyperOS 2 имеет его поддержку по умолчанию, и любой будущий телефон с данной оболочкой будет совместим с обоими чипсетами.

 К сожалению, на данном этапе еще слишком рано рассуждать о планах Qualcomm на будущее. Пока даже не известен техпроцесс, который будет использоваться при производстве следующего флагмана Qualcomm под потенциальным названием Snapdragon 8 Elite Gen 2. Стоит напомнить, что недавно появился слух о возможном использовании производственных линий Samsung при изготовлении будущих процессоров для снижения затрат при производстве.

 Кроме того, ы сети также ходит еще один слух, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет использовать новый 3-нм техпроцесс N3P от TSMC вместе с узлом SF2 от Samsung, который также известен как 2-нм GAA, если корейский гигант сможет улучшить выход годных чипов до приемлемого уровня. Также заявлялось, что Snapdragon 8 Elite Gen 2 может получить аналогичную конфигурацию ядер ЦП, что и Snapdragon 8 Elite, но с более высокими тактовыми частотами, а также поддержкой SME для повышения одноядерной и многоядерной производительности.

 Таким образом, вокруг нового процессора ходит множество слухов, но ни один из них не дает хоть какой-либо точной информации. Остается набраться терпения и дождаться появления официальных заявлений от Qualcomm. Возможно что-то станет известно во время мероприятия CES 2025, которое состоится в начале января.

#xiaomi #qualcomm #hyperos #snapdragon 8 elite #мобильные процессоры #hyperos 2.0 #hyperos 2 #snapdragon 8 elite gen 2
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi начала тестировать флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
6
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10
Samsung запотентовала новое устройство, похожее на планшет, с технологией выдвижного дисплея
2
Будущие процессоры AMD Zen 6 могут оказаться несовместимы с AM5
29

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
19
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
43
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:50
При таком раскладе Россия, как минимум, введет своих "миротворцев" в Одесскую область.
СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
32Влад32
01:49
Да, Зеля, это не кино. Как в твоем сериале ты уже никогда героем не станешь.
Зеленский допустил окончание конфликта с потерей Украиной своих территорий
32Влад32
01:47
Что то умное сказать не можешь?
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
Александр Трубин
01:46
Скорее ноябрьское обновление тормознутости. Как практика показывает самсунг вообще лучше не обновлять.
Samsung Galaxy A54 5G получает ноябрьское обновление безопасности
sboxx
01:08
Операционная система HTML5? Автор, что куришь?
Хакеры заразили тысячи ПК, используя популярный игровой движок Godot
ISV1457
01:04
Все перечисленные отсосут, как обычно!
СВР: Запад планирует поделить Украину между Великобританией, Германией, Польшей и Румынией
Егор Коростелев
00:37
Было бы круто увидеть партнёрство с Valve и внедрением SteamOS на подобные устройства, процессоры со встройками AMD так или иначе лучше работают на Unix'ах, жаль только что возможности включения AFMF ...
Lenovo готовит к запуску недорогую портативную консоль Legion Go S
Eppius
00:32
Молодцы парни!
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
Феликс Александрович
00:19
Ну тока б на п заменить надо)) А так вроде норм
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Jora
00:18
Память по прежнему в single channel?
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем