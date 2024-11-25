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Sony работает над портативной консолью класса PlayStation 5
В отличие от PlayStation Portal, которая полагается на Remote Play, новинка должна запускать игры PS5 напрямую

 Предыдущий слух утверждал, что компания Sony уделяет пристальное внимание рынку портативных консолей после огромного успеха Steam Deck. Хотя Sony и запустила PlayStation Portal, он ни в коем случае не является прямым конкурентом множеству консолей на базе Windows на рынке. Теперь сообщение Bloomberg повторяет более ранние утверждения о возвращении Sony на рынок портативных консолей.

 Идея Sony заключается в возможности играть в игры от PlayStation 5 в любом месте. Конечно, устройство находится на самых ранних стадиях разработки и вряд ли увидит свет в ближайшее время. В конце концов, обеспечение качества уровня PS5 в портативном форм-факторе потребует определенных скачков технологий, которых пока просто нет.

 Для начала, устройству понадобится высокоскоростная память для работы с графическим процессором. Это должно быть частично решено с помощью модулей LPDDR6. Затем возникает проблема комбинации ЦП и ГП, которая может обеспечить качество изображения PS5 при разумном бюджете мощности. Чип на базе ядер AMD Zen 4 или Zen 5 плюс графическая архитектура UDNA могут справиться с этим, но не в ближайшее время.

 Наконец, Sony и AMD понадобится доступ к передовым технологическим процессам TSMC. Исторически AMD отставала на один шаг, и если так будет продолжаться, то в 2026 году компания может получить доступ к TSMC N2, что откроет путь к запуску в 2027 году. Все это в сочетании с технологией масштабирования изображения на базе ИИ, должно сделать такое устройство жизнеспособным, по крайней мере на бумаге.

 Также возникает проблема поддержки разработчиков. Студиям придётся выпускать упрощенные версии своих игр для работы на портативной консоли PlayStation. В идеале Sony было бы неплохо запуститься в качестве альтернативы портативный вариант PlayStation 6. Это имеет смысл, поскольку оно предлагает два совершенно разных способа испытать один и тот же контент.

 В более раннем сообщении Фил Спенсер из Xbox сказал, что Microsoft также работает над портативной консолью, которая появится через несколько лет. Есть большая вероятность, что обе консоли могут быть выпущены с разницей в несколько недель, чтобы усилить войну консолей. Также не стоит забывать о будущей Steam Deck 2, которую придется учитывать Sony и Microsoft. Сообщается, что она также не появится в ближайшее время, и Valve вполне может испортить жизнь Sony и Microsoft своей портативной консолью следующего поколения.

#sony #playstation 5 #playstation #игровые консоли #steam deck #игровые консоли xbox #игровые консоли sony #steam deck 2
Источник: notebookcheck.net
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