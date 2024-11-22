Является ли это официальным изменением цены пока не известно

Новый Ryzen 7 9800X3D является желанным процессором для многих геймеров, и многие из них уже включили его в свой список рождественских и новогодних покупок. Однако теперь этот список становится все дороже, особенно для тех, кто живет в Германии. На старте продаж Ryzen 7 9800X3D имел начальную цену 529 евро, которой придерживалось большинство крупнейших розничных продавцов, пока у них не закончились запасы.

AMD не предлагает прямые покупки своих графических процессоров и центральных процессоров во всех странах, но в Германии есть официальный магазин, где клиенты могут найти некоторые модели на складе и купить их напрямую у AMD. Поскольку это официальный сайт AMD, любая указанная цена часто считается рекомендованной MSRP. Эта цена может измениться и быть скорректирована в любое время, и, похоже, она недавно подверглась корректировке.

По данным портала HardwareLuxx, цена Ryzen 7 9800X3D теперь выше, чем раньше. В настоящее время процессор стоит 542 евро, что на целых 13 евро больше, чем при запуске две недели назад. Хотя это немного, AMD не сказала ни слова об этом изменении.

Как видно, Ryzen 7 9800X3D недолго радовал пользователей своей стартовой ценой. Фактически, буквально на следующий день после выпуска процессор начал продаваться по цене 554 евро, а теперь установился на уровне 549 евро. Однако даже эта цена немного вводит в заблуждение, поскольку буквально ни один из продавцов не имеет данную модель в наличие и предлагает только предзаказ.

HardwareLuxx поинтересовался у AMD, произошло ли изменение цен на этот товар, но компания пока не поделилась официальным заявлением. В любом случае, более высокие цены после запуска являются нормой для нового оборудования, но это редко затрагивает официальные магазины.