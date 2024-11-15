Компания AMD поделилась новыми игровыми тестами своих гибридных процессоров Ryzen AI 300, заявив о существенном улучшении производительности по сравнению с Lunar Lake с использованием таких технологий, как FSR 3.

AMD и Intel представили свои новейшие процессоры для мобильных игровых платформ, таких как ноутбуки и карманные компьютеры. К ним относятся Ryzen AI 300 Strix Point от AMD и Core Ultra 200V Lunar Lake от Intel. Хотя ранее все разговоры в основном были сосредоточены на производительности ИИ (NPU) и ЦП, AMD теперь предоставляет свои первые игровые тесты, в которых сравнивает Ryzen AI 9 HX 370 с Core Ultra 7 258V.

Первый набор тестов сравнивает оба чипа в играх AAA-класса, и здесь AMD заявляет о среднем повышении производительности на 75%. В некоторых случаях преимущество производительности AMD Ryzen AI 300 увеличивается до двухкратного, что является потрясающим ростом, но стоит обратить внимание, что эти тесты проводились с включенным FSR 3 на APU Strix Point, в то время как ЦП Lunar Lake использует технологии XeSS. В первом варианте реализована поддержка генерации кадров, которая недоступна в Intel XeSS, поэтому улучшение в играх здесь вполне очевидно.

Ниже приведен средний прирост производительности Ryzen AI 9 HX 370 по сравнению с Core Ultra 7 258V в протестированных играх со включенными FSR 3 и XeSS включен:

Ghost of Tsushima: +124,1%;

Baldur's Gate 3: +109,3%;

Call of Duty: Black Ops 6: +106,2%;

Forza Horizon 5: +98,5%;

Borderlands 3: +80,0%;

Hogwarts Legacy: +79,6%;

Assassin's Creed Mirage: +79,6%;

Cyberpunk 2077: +76%;

Doom Eternal: +75,7%;

Far Cry 6: +67,0%;

Tiny Tina's Wonderland: +65,7%;

Shadow of The Tomb Raider: +61,0%;

Dying Light 2: +60,7%;

F1 24: +55,6%;

Spiderman Remastered: +44,4%;

Hitman 3: +43,1%.

В следующем наборе тестов AMD сравнивает производительность без каких-либо технологий FSR/XeSS, а также показывает прирост, обеспечиваемый при полной активации этих технологий.

В собственном разрешении и Intel Lunar Lake с ядрами Xe2, и AMD Strix с графикой RDNA 3.5 идут ноздря в ноздрю, причем Xe2 лидирует в некоторых играх, а RDNA 3.5 — в других. Это показывает, что Intel Xe2 iGPU по-прежнему является отличным вариантом для игр, как и встроенная графика RDNA 3.5, но с преимуществом, которое предлагают FSR 3 и HYPR-RX, чипы Ryzen AI 300 предлагают существенное улучшение, что является ключом к победе в сегменте мобильных игр.

AMD также показывает, как AFMF 2 может быть использован для обеспечения аналогичного и существенного прироста производительности. Стоит отметить, что FSR от AMD является открытой функцией, поэтому Intel Xe2 в чипах Lunar Lake также могут использовать преимущества этих технологий.

AMD также подчеркивает, что поддержка генерации кадров FSR 3 доступна в более чем 95 играх, в то время как FSR доступен уже в более чем 415 играх, а 1000 игр можно настроить для поддержки AFMF 2 одним щелчком мыши. Между тем, XeSS от Intel поддерживается примерно в 130 играх, в то время как поддержка генерации кадров для этой технологии недоступна.