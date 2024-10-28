В сеть утекли спецификации "бюджетного" iPhone SE 4, а также цены и дата запуска

Ожидается, что Apple выпустит свой бюджетный iPhone SE 4 в первом квартале следующего года, и слухи об этом устройстве уже широко распространяются по сети. Недавнее сообщение показало дизайн телефона через просочившееся изображение корпуса, а теперь инсайдер Jukanlosreve раскрыл основные технические характеристики и ожидаемый ценовой диапазон iPhone SE 4.

Одним из самых интересных изменений можно считать использование модема 5G собственной разработки компании Apple, имеющим кодовое наименование «Centauri». Использование собственного модема избавляет Apple от необходимости покупки этой детали у сторонних производителей, что приведет к снижению затрат компании и возможному повышению эффективности работы смартфона.

Еще одним эволюционным решением Apple является использование в смартфоне iPhone SE 4 6,06-дюймового дисплея LTPS OLED с разрешением 2532 x 1170 пикселей и максимальной яркостью 800 вместо ЖК-дисплея в предыдущих моделях. Прочность нового поколения доступного iPhone также может повыситься благодаря использованию Ceramic Shield, того же материала, который используется в серии iPhone 14.

Что касается производительности новинки, то за неё не стоит беспокоиться, так как iPhone SE 4, вероятно, получит последнюю разработку Apple - чипсет A18, использующийся в моделях iPhone 16 и 16 Plus. Также телефон может комплектоваться оперативной памятью стандарта LPDDR5X объемом 8 ГБ оперативной памяти и даже поддерживать функции Apple Intelligence.

Камеры в смартфонах iPhone SE всегда не отличались высоким качеством и разнообразием. В этот раз ситуация не изменится и возможности телефона в этом отношении не сильно вырастут. Сообщается, что iPhone SE 4 получит единственный датчик Sony Exmor IMX904 разрешением 48 мегапикселей на задней панели и 12-мегапиксельную селфи-камеру.

Габариты смартфона ожидаются на уровне 146,7 x 71,5 x 7,8 мм. за автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3279 мАч, которая по современным меркам покажется пользователям смехотворной, но стоит отметить, что это больше, чем у текущего iPhone SE 3 с батареей на 2018 мАч. Таким образом емкость аккумулятора выросла более чем на 60 процентов.

Также в телефоне ожидается наличие современных функций, таких как Face ID, защита от пыли и воды по стандарту IP68 и поддержка проводной зарядки мощностью до 20 Вт и беспроводной зарядки MagSafe до 15 Вт.

И последним, но не маловажным фактом должна стать цена устройства. iPhone SE 4 может стоить от 499 до 549 долларов, но это не подтверждено. Согласно утечке, официальный анонс телефона состоится в марте 2025 года, именно тогда станут известны точные характеристики устройства.