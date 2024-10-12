Кроме того, компания заявила о ещё 12 играх, поддерживаемых её ПО Application Optimized

Intel выпустила новое обновление для APO, своего специального программного обеспечения, которое может использовать преимущества технологии динамической настройки (DTT). Эта функция изначально была эксклюзивной технологией для процессоров серии Core 14-го поколения, но позже была включена для чипов серий Core 13-го и 12-го поколений.

Прежде чем сказать о новом обновлении списка игр, важно отметить, что программное обеспечение также было обновлено для новой серии Core Ultra 200K. В частности, Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265KF и Core Ultra 7 265K полностью поддерживаются, в то время как Core Ultra 5 245K(F), который имеет меньше производительных ядер, ограничен в расширенном режиме. Это в основном означает, что пользователь не сможет включить APO для всех неподдерживаемых игр, что имеет место при полной поддержке.

Что касается игр, то Intel официально добавляет некоторые киберспортивные игры, такие как Fortnite, DOTA 2 и CS2. Наряду с уже поддерживаемой Rainbow Six Siege, это означает, что Intel наконец-то продвигает APO для более конкурентных игр. Также есть поддержка Cyberpunk 2077, Naraka Bladepoint и трех игр из серии Total War.

Полный список поддерживаемых игр включает следующие названия:

1. Company of Heroes 3

2. Counter-Strike: 2

3. Cyberpunk 2077

4. Dirt 5

5. Dota 2

6. Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)

7. F1 22

8. Final Fantasy XIV Endwalker

9. Fortnite

10. Guardians of the Galaxy

11. Metro Exodus

12. Naraka: Bladepoint

13. Rainbow 6 Siege

14. Red Dead Redemption 2

15. Riftbreaker

16. Serious Sam 4

17. Shadow of the Tomb Raider

18. Strange Brigade (VLK)

19. Tiny Tina's Wonderlands

20. Total War: PHAROAH NEW

21. Total War: THREE KINGDOMS

22. Total War: WARHAMMER 3

23. Watch Dog Legion

24. World of Tanks

25. World of Warcraft

26. World War Z

Стоит отметить, что Intel использовала APO для своего внутреннего тестирования при презентации процессоров серии Core Ultra 200K, поэтому производительность, показанная на официальных слайдах, соответствует режиму со включенным APO.

Напомню, что APO поддерживается процессорами Core Ultra 200, чипами Core 14-го поколения (настольные и HX-варианты) линеек i7 и i9, а также чипами Core 13-го и 12-го поколений. Но, как уже упоминалось, процессоры с 6 производительными ядрами имеют ограниченную поддержку расширенного режима. Подробности можно посмотреть на сайте Intel, который официально не доступен в России без использования VPN.