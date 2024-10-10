Материнские платы обеспечивают поддержку DDR5 со скоростью до 9500 МТ/с и на 11% более высокую производительность процессоров Intel Arrow Lake.

Сегодня Gigabyte представила полную линейку материнских плат на новом флагманском чипсете Intel Z890 для процессоров серии Intel Arrow. В линейку входят в общей сложности 17 моделей материнских плат, отнесенных к разным сериям, и представляющих пользователям максимальную производительность и новейшие функции подключения.

Новым дополнением к линейке является серия AI TOP, которая добавляет в каталог три разные модели материнских плат. Это Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP и Z890 AI TOP, которые предлагают высококлассные функции AORUS и AI TOP от Gigabyte. Каждая из этих материнских плат поддерживает два графических ускорителя, два порта 10GbE LAN и два порта Thunderbolt 5.

Также компания выпустит несколько других моделей в семействе AORUS вместе с бюджетными предложениями, такими как материнские платы серий GAMING X, AERO и UD. Что касается серии AI TOP, то это первый раз, когда порты Thunderbolt 5 появятся на материнских платах для настольных ПК, использующих стандарт USB4 2.0. Использование интерфейса USB4 2.0 не является распространенным, и серия AI TOP будет одной из первых, которая обеспечивает скорость передачи данных до 80 Гбит/с через эти порты.

Кроме того, платы AORUS XTREME AI TOP также поддерживают модули памяти DDR5 со скоростью до 9500 МТ/с, что является самым высоким показателем, который можно было видеть на любой материнской плате. При этом все платы серии AI TOP предлагают очень надежную систему питания для разгона и новый дизайн, включающий стильные радиаторы и RGB-подсветку.

Gigabyte заявляет, что вся ее линейка Z890 оснащена технологией D5 Bionic Corsa, которая помогает ей достигать скорости оперативной памяти до 9500 МТ/с с поддержкой профилей Intel XMP. По словам компании, четыре новые технологии помогают этим материнским платам достигать более высоких тактовых частот. Материнские платы AI Top также поставляются со специальным вентилятором DDR Wind Blade, который позволяет снизить температуру памяти на 10°C.

Материнские платы Gigabyte Z890 получили обновленные функции UC BIOS с улучшенным интерфейсом для более легкой настройки и тюнинга. Пользователи могут выбрать тему из множества различных вариантов дизайна одним щелчком мыши.

Материнские платы на чипсете Intel Z890 также предлагают несколько усовершенствованных функций и лучшую поддержку программного обеспечения для мониторинга компонентов в реальном времени. В дополнение к стандартным профилям Intel Baseline, Performance и Extreme, BIOS предлагает три дополнительных режима, которые включают Spec Enhance, Optimization и Unleash, причем последний из них обеспечивает до 11% прироста производительности.

Для любителей разгона материнские платы Z890 предлагают до 25 фаз питания на моделях серии AI TOP и до 21 фазы питания на других линейках. Кроме того, есть эксклюзивная функция Gigabyte NPU Overdrive для повышения производительности процессоров Intel Arrow Lake до 23% в реальных приложениях, использующих ИИ.

Gigabyte также позаботилась о многочисленных возможностях подключения устройств, предлагая Wi-Fi 7 из коробки, порты Thunderbolt 4, интерфейс PCI-E 5.0 для графических процессоров, карт расширения и твердотельных накопителей, а также новейшие порты вывода изображения, такие как DisplayPort 1.4a. Согласно данным компании материнские платы Gigabyte Z890 поступят в продажу в конце октября.