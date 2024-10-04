Полная информация о конфигурации ядер Dimensity 9400 просочилась в сеть всего за несколько дней до запуска

Всего за несколько дней до официального запуска ключевые подробности о конфигурации ядра чипсета MediaTek Dimensity 9400 были раскрыты надежным техническим инсайдером Digital Chat Station (DCS). Утечка раскрывает как архитектуру ЦП, так и ГП будущего мобильного процессора.

Согласно данным инсайдера, Mediatek Dimensity 9400 будет иметь одно основное ядро Cortex-X925, работающее на частоте 3,62 ГГц, что является заметным увеличением по сравнению с частотой 3,25 ГГц ядра Cortex-X4 предыдущего поколения. Утечка также предполагает, что три ядра Cortex-X4 сохранят ту же тактовую частоту 2,80 ГГц, что и в Dimensity 9300.

Однако есть небольшое несоответствие относительно ядер с низким энергопотреблением. Хотя более ранние отчеты предполагали, что чипсет будет использовать более новые ядра Cortex-A725, Digital Chat Station упоминает, что Dimensity 9400 может получить ядра Cortex-A720 от своего предшественника.

Это вполне может быть опечаткой инсайдера, поскольку ожидается, что новые процессоры будут использовать самые последние разработки Arm в области ядер мобильных процессоров. Но даже если это так, тактовая частота ядра, как ожидается, останется на уровне 2,0 ГГц. Что касается графики, то утечка указывает на наличие графического процессора Immortalis-G925 MC12 с тактовой частотой 1,612 ГГц.

Кроме того, согласно предыдущим сообщениям, Dimensity 9400 перейдет с 4-нм технологического процесса TSMC на 3-нм техпроцесс N3E второго поколения.

Новый производственный процесс должен обеспечить улучшения с точки зрения производительности, а также эффективности. И поскольку это флагманский чипсет 2024/2025 годов, можем ожидать, что он будет довольно хорошо справляться с задачами ИИ.

Также подтверждено, что MediaTek Dimensity 9400 будет работать в паре с оперативной памятью LPDDR5X от Samsung, первой в отрасли. Это самая быстрая память в мире со скоростью передачи данных, достигающей 10,7 Гбит/с, и она улучшит производительность искусственного интеллекта на устройстве для таких задач, как преобразование голоса в текст.

Основываясь на этих просочившихся характеристиках, ниже представлена таблица сравнения нового Dimensity 9400 и пока ещё текущего флагмана Dimensity 9300:



