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iPhone 17 Pro получит серьезные изменения кнопок действия и регулирования громкости
Apple уберет специальную кнопку действия на устройствах iPhone 17 Pro следующего года и может совместиь её с кнопками громкости

 Уже в течение некоторого времени утечки и слухи намекают на то, что Apple откажется от кнопок или, по крайней мере, сократит их количество на будущих моделях iPhone. Однако вместо того, чтобы ограничить количество кнопок, Apple пока что заменила только переключатель звука на кнопку действия и представила новый элемент управления камерой на телефонах iPhone 16.

 Согласно новому слуху, которым поделился MajinBu, Apple планирует объединить элементы управления громкостью и кнопку действия на iPhone 17 Pro. В сочетании с элементом управления камерой, который, вероятно, также будет доступен на телефонах iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro будет иметь радикально иную компоновку кнопок, чем два поколения назад.

 К сожалению, пока неизвестно, какой механизм будет использовать предлагаемая кнопка iPhone 17 Pro. Хотя традиционная механическая система является самым безопасным вариантом, никого не удивит, если Apple выберет емкостное решение, как новый элемент управления камерой.

 Элемент управления камерой является одним из самых больших и самых разрекламированных аппаратных функций на смартфонах серии iPhone 16. Шумиха вокруг Camera Control вполне объяснима. Это специальная физическая кнопка спуска затвора, которая открывает новый способ использования камеры iPhone, однако, мнения пользователей относительно Camera Control неоднозначны.

 В то время как некоторым пользователям нравится иметь специальную кнопку для съемки фотографий, некоторые утверждают, что Camera Control сложно использовать и кнопка расположена в не совсем удобном месте.

 Поэтому, предполагая, что кнопки регулировки громкости и действия на iPhone 17 Pro являются емкостными, можно надеяться, что использование будет простым, добавит новые интуитивные жесты для дополнительной функциональности и будут в правильном месте.

 Следует иметь в виду, что серия iPhone 16 только недавно была выпущена в продажу, и любая достоверная информация относительно iPhone следующего года начнет появляться в сети только через несколько месяцев. До тех пор воспринимайте представленную информацию стоит воспринимать с большой долей недоверия.

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Источник: notebookcheck.net
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