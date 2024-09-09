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Энтузиасты создали 2-метровый iPhone 15 Pro Max и попали в Книгу рекордов Гиннесса
Основой новинки стал телевизор LG, а система построена на Core i9 и Radeon RX 6950 XT

 6 сентября 2024 года YouTube-блогеры Мэтью Перкинс, известный как DIY Perks, и Арун Майни, он же MrWhoseTheBoss, поставили абсолютный рекорд, построив самый большой в мире полностью функциональный iPhone 15 Pro Max. Гигантский смартфон имеет высоту 2,02 метра и весит невероятные 190 килограммов и был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

 Так называемый iPhone XXL состоит из модифицированного 88-дюймового OLED-телевизора производства LG, к которому прикреплена специальная сенсорная фольга. Прочная алюминиевая рама обеспечивает необходимую устойчивость. Две камеры Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark IV имитируют тройной модуль камер настоящего iPhone 15 Pro Max и предлагают качество изображения, которое явно превосходит оригинал. Стоимость проекта составила около 70000 долларов США. Ютуберы задокументировали конструкцию iPhone в следующем видео:

Поскольку у энтузиастов не было доступа к iOS от Apple, они выбрали Bliss OS на базе Android, которую оснастили пользовательским интерфейсом, похожим на iOS. Гигантский iPhone полностью функционален и поддерживает бесконтактную оплату, отправку электронных писем и видеозвонки. В видео на канале YouTube MrWhoseTheBoss ребята пронесли гигантский iPhone по улицам Лондона, чтобы позволить прохожим играть на нем во FlappyBird или совершать бесконтактные платежи в кафе:

 В конце видео MrWhoseTheBoss можно увидеть, как судьи из Книги рекордов Гиннесса вручили двум ютуберам сертификат на самый большой в мире работающий iPhone. Помимо создания гигантского смартфона, команда также провела тест производительности, который показал, что их копия с процессором Intel Core i9, 128 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 6950XT является самым мощным Android-устройством в мире.

#iphone #iphone 15 #core i9 #iphone 15 pro max #rx 6950 xt
Источник: notebookcheck.net
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