Основой новинки стал телевизор LG, а система построена на Core i9 и Radeon RX 6950 XT

6 сентября 2024 года YouTube-блогеры Мэтью Перкинс, известный как DIY Perks, и Арун Майни, он же MrWhoseTheBoss, поставили абсолютный рекорд, построив самый большой в мире полностью функциональный iPhone 15 Pro Max. Гигантский смартфон имеет высоту 2,02 метра и весит невероятные 190 килограммов и был официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса.

Так называемый iPhone XXL состоит из модифицированного 88-дюймового OLED-телевизора производства LG, к которому прикреплена специальная сенсорная фольга. Прочная алюминиевая рама обеспечивает необходимую устойчивость. Две камеры Canon EOS R5 и Sony RX10 Mark IV имитируют тройной модуль камер настоящего iPhone 15 Pro Max и предлагают качество изображения, которое явно превосходит оригинал. Стоимость проекта составила около 70000 долларов США. Ютуберы задокументировали конструкцию iPhone в следующем видео:

Поскольку у энтузиастов не было доступа к iOS от Apple, они выбрали Bliss OS на базе Android, которую оснастили пользовательским интерфейсом, похожим на iOS. Гигантский iPhone полностью функционален и поддерживает бесконтактную оплату, отправку электронных писем и видеозвонки. В видео на канале YouTube MrWhoseTheBoss ребята пронесли гигантский iPhone по улицам Лондона, чтобы позволить прохожим играть на нем во FlappyBird или совершать бесконтактные платежи в кафе:

В конце видео MrWhoseTheBoss можно увидеть, как судьи из Книги рекордов Гиннесса вручили двум ютуберам сертификат на самый большой в мире работающий iPhone. Помимо создания гигантского смартфона, команда также провела тест производительности, который показал, что их копия с процессором Intel Core i9, 128 ГБ оперативной памяти и видеокартой AMD Radeon RX 6950XT является самым мощным Android-устройством в мире.