Новая утечка утверждает, что у будущего смартфона не будет дополнительной кнопки, которая может появиться только в старших моделях: Find X8 Pro и Find X8 Ultra

OPPO, как полагают, наконец, подчинилась давлению со стороны конкурентов и перешла на дизайн с плоскими краями у преемников существующих смартфонов Find X7 и Find X7 Ultra. Фактически, влияние Apple, как полагают, настолько подавляюще, что устройства получат еще одно передовое обновление, которое также будет играть главную роль в предстоящей серии iPhone 16 - емкостные кнопки.

Предполагается, что эта технология проявится в форме быстрой кнопки серии Find X8, которая будет располагаться на плоской металлической рамке смартфона с той же стороны, что и их физические элементы управления громкостью и питанием для автоматического доступа к задним камерам Hasselblad.

Однако, согласно новой информации, которая якобы снова должна показать обычный Find X8 вживую, хотя и в защитном чехле, предполагаемая быстрая кнопка не отображается в ее предполагаемом месте.

Конечно, она просто может быть скрыта под корпусом, так как расположена вровень с новой плоской рамкой. Однако также возможно, что предполагаемая кнопка быстрого запуска является эксклюзивной для более дорогих вариантов Find X8 Pro и Find X8 Ultra.

Что касается базовой модели Find X8, она может сохранить, по крайней мере, ползунок Alert Slider своего предшественника, представляющий собой 3-ступенчатый переключатель, также встречающийся, например, в OnePlus 12R, который также имеет смутные шансы на получение до сенсорной кнопки, по словам известного инсайдера Digital Chat Station.