Основой компьютера должны стать процессоры Fujitsu Monaka со 150 ядрами на базе архитектуры Armv9

Похоже, что эпоха суперкомпьютеров зеттауровня официально наступила, поскольку Япония объявила о планах по разработке преемника своего знаменитого суперкомпьютера Fugaku. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий (MEXT) страны поставило себе целью создание системы, способной на беспрецедентную вычислительную мощность, стремясь к 50 экзафлопс пиковой производительности искусственного интеллекта с возможностями зеттамасштабирования. Амбициозный проект под названием Fugaku Next, разработка которого должна начаться в следующем году, возглавит RIKEN, один из ведущих научно-исследовательских институтов Японии, в сотрудничестве с технологическим гигантом Fujitsu. Новый суперкомпьютер, срок завершения которого намечен на конец десятилетия, нацелен на то, чтобы превзойти текущие технологические границы, потенциально снова став самым быстрым в мире. Видение MEXT для Fugaku Next включает в себя новаторские спецификации для каждого вычислительного блока.

Министерство ожидает пиковой производительности в несколько сотен TFLOPS FP64 для вычислений с двойной точностью, около 50 PFLOPS FP16 для ориентированных на ИИ вычислений с половинной точностью и около 100 PFLOPS для ориентированных на ИИ вычислений с 8-битной точностью. Эти цифры представляют собой значительный скачок производительности по сравнению с текущими возможностями суперкомпьютера Fugaku. Первоначальное финансирование проекта установлено в размере 4,2 млрд йен (29,06 млн долларов США) на первый год, а общие инвестиции государства, как ожидается, превысят 110 млрд йен или 761 млн долларов США. Хотя конкретная архитектура остается неопределенной, MEXT предлагает использовать процессоры со специализированными ускорителями или комбинацию CPU и GPU. Выбранным полупроводниковыми нормами производства, скорее всего, будет грядущий 1 нм техпроцесс или даже более продвинутый, доступный на тот момент, с использованием также усовершенствованной упаковки. Суперкомпьютер также будет оснащен усовершенствованной системой хранения данных для эффективной обработки традиционных рабочих нагрузок HPC и AI. Сейчас уже есть представление о предстоящем дизайне ЦП Fujitsu Monaka со 150 ядрами на архитектуре Armv9. Однако Fugaku Next будет работать на основе дизайна Monaka Next, который, вероятно, будет гораздо более производительным.