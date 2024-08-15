Компания продолжает расширять свою линейку процессоров с технологией 3D V-Cache на более доступные сегменты рынка

Похоже, что платформа AM4 от компании AMD никуда не собирается уходить, а продолжает свое развитие, несмотря на почтенный возраст. Сегодня появилась информация, что компания завершает разработку нового процессора Ryzen 5 5500X3D стоимостью менее 200 долларов для экономных геймеров. Теперь AMD выводит технологию 3D V-cache на рынок среднего класса с новым 6-ядерным процессором, основанным на микроархитектуре Zen 3, но при этом обеспечивает повышение производительности в играх благодаря наличию 96 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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У AMD уже есть 6-ядерный чип Ryzen 5 5600X3D на базе Socket AM4, который появился в линейке продуктов AMD через пару лет после того, как оригинальный Ryzen 7 5800X3D от AMD покорил рынок игровых процессоров для ПК, сравнявшись по производительности с чипом Core i9-12900K. О Ryzen 5 5500X3D известно немногое, за исключением того, что у него может быть более низкая тактовая частота, чем у старшего Ryzen 5 5600X3D. Еще в ноябре 2023 года, когда впервые появились новости о Ryzen 7 5700X3D, ходили слухи, что Ryzen 5 5500X3D будет 6-ядерным / 12-поточным чипом с базовой частотой 3,00 ГГц и максимальным ускорением до 4 ГГц, по сравнению с базовой частотой 3,30 ГГц и частотой в режиме boost 4,40 ГГц у Ryzen 5 5600X3D. Учитывая, что AMD выпустила Ryzen 5 5600X3D по цене 230 долларов, AMD могла бы предложить геймерам на платформе AM4 цену ниже 200 долларов.

Очень интересно, почему AMD продолжает выпускать чипы Socket AM4 вплоть до середины 2020-х годов. Вполне возможно, что это связано с отсутствием обратной совместимости платформы AM5 с памятью DDR4, и, таким образом, AMD уступит большой рынок настольных компьютеров Intel, которая до сих пор поддерживает DDR4 даже в своих процессорах Core 14-го поколения. Поэтому AMD приходится расширять линейку процессоров Zen 3 с помощью технологии 3D V-cache для заполнения большего числа сегментов рынка.