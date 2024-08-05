Производителем является компания ChangXin Memory Technologies, которой удалось это сделать на два года раньше намеченного срока.

Известный китайский производитель памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), как сообщается, начал массовое производство своей высокоскоростной памяти второго поколения (HBM2). Как сообщает DigiTimes, это событие знаменует собой важную веху для полупроводниковой промышленности Китая и происходит примерно на два года раньше запланированного срока.

CXMT закупила производственное оборудование у американских и японских поставщиков, а такие американские компании, как Applied Materials и Lam Research, получили необходимые экспортные лицензии. Производство HBM включает в себя сложный процесс, включающий изготовление и тестирование устройств памяти, базовых матриц и окончательную сборку.

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HBM2 обеспечивает превосходную пропускную способность благодаря широкому 1024-битному интерфейсу и скорости передачи данных в диапазоне примерно от 2 Гбит/с до 3,2 Гбит/с на контакт. Хотя для её производства не требуется ультрасовременная литография, она требует значительных производственных мощностей из-за большего размера интегральных схем HBM DRAM по сравнению со стандартными чипами DRAM.

Передовые технологии упаковки, необходимые для производства HBM, представляют собой серьезную проблему. Процесс предусматривает вертикальное подключение восьми или двенадцати устройств памяти с использованием небольших сквозных кремниевых переходов (TSV). Несмотря на эту сложность, сборка модуля HBM-типа known-good stacked die (KGSD) менее сложна, чем производство устройств DRAM с использованием 10-нм технологического процесса.

Несмотря на то, что достижение CXMT заслуживает внимания, оно по-прежнему оставляет компанию позади таких глобальных конкурентов, как Micron, Samsung и SK Hynix. В настоящее время эти лидеры отрасли массово выпускают память HBM3 и HBM3E, а в ближайшем будущем планируют начать выпуск HBM4 с 2048-разрядными интерфейсами.

Для технологической отрасли Китая производство HBM2 на внутреннем рынке представляет собой важный шаг вперед. Эта технология памяти необходима для передовых процессоров искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, таких как Ascend 910-й серии от Huawei, что подчеркивает ее важность в стремлении Китая к технологической самодостаточности.