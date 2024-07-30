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Tecno Camon 30S Pro получил чипсет Mediatek Helio G100
Ноыфй смартфон Tecno Camon 30S Pro представлен на официальном сайте с неанонсированным процессором Helio G100, изогнутым дисплеем и беспроводной зарядкой

 Tecno без широкой огласки выпустила новое устройство из серии Camon 30. Camon 30S Pro появился на официальном сайте компании. Последнее предложение дополняет существующие 4G и 5G модели Camon 30, Camon 30 Premier и Camon 30 Pro. Согласно данным сайта, устройство обладает впечатляющими характеристиками и функциями.

 Tecno Camon 30S Pro оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем, окруженным тонкими рамками. Он имеет разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1300 нит. Экран также оснащен технологией Aqua Touch, которая позволяет ему реагировать на мокрые или потные руки. Смартфон получил тонкий профиль с круглым модулем камер сзади. На передней панели имеется двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

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 Tecno Camon 30S Pro оснащен основным датчиком Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения в сочетании с датчиком глубины разрешением 2 МП. Согласно списку характеристик, есть еще третий объектив, но подробности о нем не раскрываются. На передней панели устройства имеется 50-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом и отслеживанием глаз. Он оснащен такими функциями, как портретный режим AIGC, AI ластик и многое другое.

 За работу нового Tecno Camon 30S Pro отвечает однокристальная система MediaTek Helio G100, основанная на 6-нм техпроцессе, о котором производитель чипов еще не объявил. Телефон также включает в себя 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти и встроенный накопитель на 256 ГБ. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Он также совместим с беспроводной зарядкой не указанной мощности. Кроме того телефон получил инфракрасный порт для управления техникой.

 Tecno Camon 30S Pro предлагается в цветах Interstellar Grey, Pearl Gold и Shim Silver Green. Стоимость и время поступления в продажу пока остаются неизвестными.

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Источник: gizmochina.com
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