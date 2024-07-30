Новый контроллер выполнен в тематике грядущей игры Astro Bot, выход которой состоится в начале сентября

Sony представляет новую ограниченную версию своего контроллера DualSense для PlayStation 5. Компания не новичок в деле выпуска специальных вариантов своих гаджетов, и теперь очередь пришла до очередного кастомного варианта под названием Astro Bot Limited Edition для PS5 DualSense с новым уникальным дизайном.

Японский технологический гигант представил контроллер DualSense Astro Bot Limited Edition, дизайн которого вдохновлен космическим кораблем Dual Speeder. Его сине-белый корпус соответствует культовой цветовой палитре Astro. Глаз персонажа также отображается на сенсорной панели вместе с научно-фантастическими линиями, что добавляет эстетики этому персонажу. Sony анонсировала контроллер DualSense Astro Bot ограниченной серии по цене 79,99 долларов США.

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Предварительные заказы на контроллер Astro Bot начнут принимать 9 августа 2024 года. К большому сожалению специальная версия контроллера DualSense доступна только в ограниченном количестве регионов. В число счастливчиков входят США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Испания, Австрия и Португалия. Новый контроллер будет выпущен вместе с предстоящей игрой Astro Bot 6 сентября 2024 года. Новая игра является эксклюзивом для Sony PS5, по крайней мере в данный период.

Согласно официальному сообщению в блоге, контроллер был создан, чтобы позволить пользователям ощущать различные текстуры, такие как вода, песок и трава, для более захватывающего игрового опыта. Это достигается за счет сочетания адаптивных триггеров и тактильной обратной связи в игре. Что касается самой игры, то Astro Bot является прямым преемником Astro’s Playroom, выпущенной еще в 2020 году. В игре 80 уровней в шести разных галактиках с 50 планетами.