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Huawei готовит 5-нм чипсет Kirin с технологией интерполяции кадров
Новинка должна стать основой смартфонов Huawei серии Mate 70.

 Известный отраслевой инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщил на Weibo, что в разработке находится новый 5-нм мобильный процессор с технологией интерполяции кадров. Хотя инсайдер не упомянул название чипсета, скорее всего, это будущий чип Kirin 9000 серии от Huawei, поскольку уже давно ходят слухи, что он будет производиться по 5-нм техпроцессу.

 Интерполяция кадров — не совсем новая концепция. Технология уже используется в телевизорах и некоторых смартфонах для создания более плавного изображения за счет добавления дополнительных кадров между исходными. В утечке также упоминается компенсация буфера, вероятно, имея в виду методы, которые противодействуют задержке, вызванной интерполяцией.

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 В случае реализации интерполяция кадров может дать несколько преимуществ. Геймеры могут получить более плавный игровой процесс, особенно в игровых приложениях, требующих интенсивного использования графического оборудования. Кроме того, инсайдер предполагает, что эта технология может снизить энергопотребление, приведя к увеличению времени автономной работы устройств во время длительных игровых баталий.

 Однако Huawei не будет первым производителем смартфонов, внедрившим технологию интерполяции кадров, если утечка подтвердится. Например, в OnePlus 12 есть функция HyperRendering, которая, по сути, является более красноречивым названием для интерполяции кадров. И она делает то же самое — добавляет искусственные кадры между исходными.

 Ожидается, что новый 5-нм процессор Kirin дебютирует в серии смартфонов Huawei Mate 70. Эта линейка также будет первой с предустановленным программным обеспечением HarmonyOS NEXT.

 Согласно более ранним сообщениям, серия Mate 70 будет оснащена дисплеем LTPO с разрешением 1,5K, основной камерой Omnivision OV50K со сверхбольшой переменной апертурой и большой батареей, возможно, с использованием технологии кремниевых отрицательных электродов для большей эффективности. Для дополнительной системы безопасности пользователей Huawei может использовать 3D-сканирование лица.

 Дополнительные функции могут включать трехмерное пространственное масштабирование камер и поддержку спутниковой связи в чрезвычайных ситуациях. Ожидается, что серия Mate 70 будет запущена в середине-конце четвертого квартала, возможно, в декабре.

#смартфоны #huawei #kirin #kirin 9000 #смартфоны huawei #mate 70
Источник: gizmochina.com
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